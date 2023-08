Balades, jazz et arts de la rue

Les ruines du château Renaud vous renverront très loin dans le temps puisqu’on y a trouvé des traces de fortifications d’un refuge romain, et le musée virtonais conserve notamment des pièces de monnaie ainsi qu’une statue de Cupidon retrouvées lors de fouilles. Bien plus tard, fortifié et agrémenté d’un fort donjon au Moyen Âge, le château fut lié à de nombreux épisodes historiques et légendaires, mêlant entre autres les Quatre fils Aymon et le cheval Bayard.

Le Cupidon retrouvé au Château-Renaud. ©museegaumais.be

Toujours aux abords du carrefour de la Croix-Rouge, entre Étalle et Virton, le lieu-dit “Trou des Fées” est un site bien connu et lui aussi au centre de nombreuses légendes, cette fois en lien avec l’histoire de D’jean d’Mâdy, mais aussi et surtout avec celle des fées de Gaume. Il s’agit d’une grotte de grès naturel, recensée comme l’une des pierres extraordinaires de la région. Cette partie rocheuse en surplomb, creusée et percée de nombreuses cavités, offre des galeries jusqu’à 15 m de long, datant de l’époque où la mer occupait le bassin parisien.

Une promenade insolite à faire avec les enfants est celle du “chemin des fées”, longue de 1,5 km, avec de nombreux défis à relever pour les fées. Une manière ludique et pédagogique pour partir à la découverte de la forêt. Et de quoi prendre un bon bol d’air.

Quant à la “Tranchée des portes”, elle est également située à Étalle. Il s’agit de la plus grande place forte de l’âge du fer de Belgique s’étendant sur une superficie de 100 hectares. Il s’agissait d’un oppidum, un lieu fortifié et occupé continuellement, abritant bétail et cultures. Un profond fossé précédait le rempart, d’où le nom de cet endroit percé de trois portes et long d’un kilomètre.

Dans la région, avant ces balades, ce qui retient l’attention du public, c’est évidemment la 39e édition du Gaume Jazz Festival, à Rossignol. Commencé hier, il se poursuit jusqu’à ce dimanche, avec chaque soir un projet différent proposé par Manu Hermia. À signaler dimanche, entre autres, la présence de Philip Catherine parmi, chaque fois, une huitaine de concerts. (Programme sur gaume-jazz.com)

Si vos pas vous amènent du côté de Chiny, sachez que pas moins de 69 balades sont proposées par le syndicat d’initiative local. Parmi elles, vous en trouverez bien une qui convient à vos envies ou à votre condition physique. Sachez aussi que le mardi 15 août à 9h30, sous la conduite de Marc Alexandre, vous partirez “Sur les traces de Chiny au Moyen Âge”, au départ de l’église (réservation au SI de Chiny 061/31.54.04 / 4 euros).

Le Festival des Arts de la rue de Chassepierre en sera à sa 49e édition. ©CGT - Alex Kouprianoff

On ne serait pas complet si on ne mentionnait pas un autre événement incontournable du mois d’août en Gaume, à savoir le Festival international des arts de la rue de Chassepierre, qui en sera à sa 49e édition ces 19 et 20 août. Sur le thème “des délires aux idées claires”, ce sont des artistes du monde entier, dignes représentants d’activités comme le théâtre, la danse, le cirque, la musique, la marionnette, l’entresort ou encore les arts plastiques, qui vous feront rire, rêver ou vous évader.