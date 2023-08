Ouvrez les portes sans clé et sans smartphone

L’appareil ressemble à un gros cube surmonté d’un cylindre à actionner si vous désirez ouvrir ou fermer la porte manuellement. L’alimentation est donnée par une batterie intégrée qui se recharge au moyen d’un chargeur pour téléphone (connectique USB-C)

Nuki Smart Lock 3.0 ©Nuki

Le produit Nuki Smart Lock 3.0 Pro s’installe rapidement et facilement sur la plupart des barillets de serrure, sans devoir en changer. Si votre serrure possède un bouton à l’intérieur, la boutique propose d’envoyer gratuitement l’adaptateur requis. Aucune modification du barillet n’est nécessaire. Il suffit de fixer la patte d’adaptation et de glisser le produit sur la clé que vous aurez laissée dans le barillet. Veillez à vous assurer que celui-ci accepte de fonctionner si deux clés sont insérées de part et d’autre pour tout de même rentrer chez vous en cas de panne. Évidemment, l’intérêt est de l’utiliser avec un smartphone ou un pavé numérique. Les communications entre les deux sont bien entendu cryptées.

L’application est très bien conçue et intuitive à utiliser. Elle ne requiert la création d’aucun compte en ligne, mais bien un code de sécurité pour verrouiller le logiciel. Malgré tout, Nuki propose un service en ligne qui reprend toutes les fonctionnalités du programme.

L’application permet d’envoyer des invitations aux différentes personnes qui devraient entrer. Ces accès peuvent être temporaires. Le programme gère également les paramètres de la serrure. Si vos autorisez la localisation, le produit ouvrira la porte dès votre arrivée ou la fermera automatiquement lors de votre départ. Vous pouvez également définir une plage horaire pendant laquelle la porte restera fermée comme la nuit par exemple.

Empreinte et digit

Un pavé numérique est vendu comme accessoire, un détecteur d’empreinte est y maintenant intégré.

Il suffit de déposer son doigt sur le détecteur pour que la porte s’ouvre ou se ferme.

Le pavé sert à entrer un code pour actionner la serrure. Ici aussi, différents codes peuvent être définis ainsi que leur validité afin d’identifier des personnes différentes. Par exemple un code pour les enfants, votre voisin·e ou les prestataires de service qui doivent accéder à votre domicile. 200 codes et 20 empreintes différentes peuvent y être sauvegardés. L’application vous communiquera l’heure, la date et les personnes qui sont entrées chez vous en votre absence. Si vous devez ouvrir à une autre personne, le wifi intégré à la serrure autorise l’ouverture à distance.

La serrure Nuki est un accessoire bien pratique pour gérer les accès à une habitation. De plus, la reconnaissance d’empreinte permet de ne pas devoir sortir son téléphone ni sa clé pour ouvrir sa porte. Votre doigt est votre sésame.

Le Nuki smart lock 3.0 Pro est vendu au prix de 279 € et le prix du Nuki Keypad 2.0 est 159 €. Un kit rassemblant les 2 produits coûte 379 €.