Un city trip en Allemagne? Il y a des perles aux portes de la Belgique

La région commence à une cinquantaine de kilomètres au nord de Cologne, autant dire aux portes de la Belgique, mais le port d’attache que nous avons choisi pour rayonner se situe entre les deux : à Düsseldorf.

Le quartier du MedienHafen, à Düsseldorf, ravira tous les amateurs d'architecture contemporaine. ©Pierre Gilissen

À lire aussi

Düsseldorf, c’est une cité riche et dynamique, tournée vers l’avenir. Le MedienHafen ou “port du milieu” est le quartier des affaires, mais aussi un haut-lieu de l’architecture contemporaine en Europe, où les immeubles audacieux côtoient les réhabilitations réussies, autour de deux bassins qui invitent à la flânerie. On en obtiendra une vue d’ensemble en montant à 164 mètres sur la terrasse panoramique de la RheinTurm, une tour de télécommunications qui en fait 75 de plus.

Vous n'avez jamais marché au plafond ? Alors ne manquez pas l'installation In Orbit de Tomás Saracen, au musée K21 de Düsseldorf. ©Pierre Gilissen

Non loin de là se trouve le musée K21, consacré à l’art du XXIe siècle (en fait, après 1980). Au-delà des œuvres présentées, l’attraction la plus spectaculaire en est sans nul doute l’installation In Orbit de Tomás Saraceno, qui vous permettra, après avoir enfilé une combinaison ad hoc, de marcher, debout ou quatre pattes, selon votre aptitude à l’équilibre, sur des filets à une vingtaine de mètres au-dessus du hall d’entrée. Mais si vos goûts vous portent vers des activités plus contemplatives, le clou de Düsseldorf est incontestablement le pendant du K21 consacré au XXe siècle, situé dans la vieille ville, le K20 : assurément une des plus belles collections d’Europe, de Kandinsky à Picasso en passant par Jackson Pollock ou notre Magritte national. Quant à la vieille ville elle-même, elle mérite une flânerie mais il y a assurément des ensembles mieux conservés dans le pays.

Le haut fourneau est l'une des attractions majeures du Landschaftspark de Duisburg. ©Pierre Gilissen

La porte de la Ruhr proprement dite est située un peu plus au nord, au confluent de la rivière avec le Rhin, à Duisburg. Duisburg, c’est le plus grand port fluvial d’Europe, devant… Liège. Son attraction principale est le Landschaftspark Duisburg-Nord : 200 hectares de friche industrielle autour d’une ancienne aciérie, friche laissée en grande partie dans son jus et dont les points d’attraction principaux sont le haut-fourneau et le gazomètre. Plusieurs façons ici d’appréhender ce site : participer à une visite guidée pour mieux appréhender le fonctionnement de ce fouillis de tours, de tuyaux, de vannes et de cuves ; se balader librement (le site est gratuit) pour traquer “la” bonne photo ; ou profiter des activités plus ludiques mises en place : escalade et plongée notamment.

Tiger and Turtle, à Duisburg, ou l'art moderne à portée des enfants. ©Pierre Gilissen

On fera ensuite un saut de l’autre côté de la ville pour gambader sur Tiger and Turtle, sorte de montagnes russes en escaliers d’acier juchées au sommet d’un monticule, œuvre de Heike Mutter et Ulrich Genth.

Le Zollverein d'Essen a été classé patrimoine mondial par l'Unesco. ©Pierre Gilissen

Plus loin dans la Ruhr, Essen, une autre grande ville industrielle, abrite l’ancien charbonnage du Zollverein, transformé en site multi-activités dont un très complet musée de la Ruhr, largement consacré à l’activité minière. Le site, ici aussi très vaste, abrite en outre une ancienne cokerie, divers ateliers et galeries d’art ainsi qu’un musée du design. On ne manquera pas d’emprunter les passerelles surélevées, avec leurs anciens systèmes de transport de minerai, qui relient certaines parties du site. L’ensemble du Zollverein, avec ses bâtiments en style Bauhaus, figure sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Le musée Folkwang, à Essen, présente une magnifique collection d'art moderne. ©Pierre Gilissen

Et puis ici aussi, au centre de la ville, un magnifique musée de peinture consacré au XXe siècle, même si ses collections n’ont pas l’ampleur de celles du K20 : le musée Folkwang. Un must pour les amateurs d’expressionnisme allemand (Otto Dix, Max Beckmann...)

Le spectaculaire métro suspendu de Wuppertal. ©Pierre Gilissen

Il y a encore d’autres d’autres villes de la Ruhr qui proposent des attractions – Oberhausen et son gazomètre, Bochum et son charbonnage, Dortmund et son musée du football – mais nous avons choisi de terminer notre périple dans une autre vallée un peu plus au sud, à Wuppertal. À quelques dizaines de kilomètres de Düsseldorf, Wuppertal présente un visage quasiment opposé en tout point à la métropole rhénane : une ville ouvrière, entourée de collines un peu ardennaises, qui s’étire dans une vallée encaissée le long d’une rivière restée assez sauvage – la Wupper – et dont une grande partie du bâti du XIXe siècle est restée intacte. Le vieux quartier ouvrier d’Ölberg, le plus vaste d’Allemagne, a même été classé monument historique. Mais l’attraction principale ici, pour les grands enfants que nous sommes en tout cas, c’est le Schwebebahn, un métro suspendu, à la façon d’un téléphérique et qui parcourt 13 km dans la ville, très souvent au-dessus de la Wupper mais parfois en pleine rue, à hauteur du premier étage des vieilles maisons. Les plus anciens se souviendront qu’il a été immortalisé par Wim Wenders dans son Alice dans les villes.

4 bonnes raisons de visiter la Ruhr

Le patrimoine industriel

Cet énorme bassin industriel est certainement aussi l’un de ceux qui a le mieux réussi sa reconversion. Les ensembles industriels d’autrefois sont devenus des aires de loisirs et leur démesure en fait un grand spectacle accessible à tous.

La facilité d’accès

Non seulement la Ruhr est aux portes de la Belgique, mais toute la région est desservie par un réseau exceptionnel de trains, trams et bus. Des trains relient tous les quarts d’heure les villes de la région et un réseau dense de transports en commun dessert l’ensemble des lieux touristiques, de sorte qu’il est parfaitement possible de tout visiter en restant loger à Düsseldorf.

Les cuisines du monde

Düsseldorf est étonnamment cosmopolite pour une ville de taille moyenne et cela se reflète dans son offre gastronomique. Au hasard de nos pérégrinations, nous avons par exemple croisé un restaurant ouïghour, un restaurant coréen spécialisé dans les desserts et des poke bowls hawaïens.

Mais bien entendu, la roborative cuisine allemande est aussi largement représentée dans la vieille ville. Et pour les plus festifs, la scène nocturne de la ville est également réputée.

Les musées

Dans cette région au climat comparable à celui de la Belgique (on ne peut pas tout avoir), vous ne serez jamais à court de choses à faire : que vos goûts vous portent vers les arts ou vers des aspects plus concrets de la vie, vous trouverez toujours un musée à votre mesure, les Allemands nous ayant paru particulièrement doués pour la scénographie.

Comment y aller

En train

La meilleure solution. Comptez deux heures de train ICE (les trains rapides allemands) jusqu’à Cologne au départ de Bruxelles, via Liège, et une demi-heure supplémentaire jusqu’à Düsseldorf.

En voiture

Düsseldorf est à 200 km de Bruxelles, par la E314 et Roermond aux Pays-Bas. La plupart des Wallons passeront plutôt par Liège et la E40.