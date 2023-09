"On trouve aussi des mygales en Belgique" : les araignées s'activent dans les maisons

Pour les entomologistes, cette saison constitue donc le moment idéal pour rétablir certaines vérités sur cet animal qui pâtit trop souvent d’une mauvaise réputation injustifiée.

Sébastien Renson, écopédagogue pour l’association des cercles naturalistes de Belgique et spécialiste des araignées s’attache à déconstruire les mythes les plus tenaces qui concerne ces animaux. Il nous déconstruisait déjà ces a priori dans nos pages il y a un an :

1. Les araignées mordent les humains

"Toutes les araignées mordent, piquent et injectent du venin à leurs proies. Mais la majorité de celles qu'on trouve en Belgique sont incapables de percer l'épiderme humain. Sous nos latitudes, seules quelques espèces en sont capables, à condition d'être extraites de leur milieu et manipulées brusquement et sans précaution", assure le spécialiste. Mais même dans ce cas précis, il n'y pas de raison de paniquer. "Les effets des morsures de ces araignées sont totalement inoffensifs et moins douloureux qu'une piqûre de guêpe", explique-t-il.

2. Les araignées mordent les dormeurs et dormeuses

Il s’agit d’un des mythes les répandus au sujet des araignées. Pourtant, la probabilité d’être mordu par une araignée dans son sommeil est quasi nulle. “La majorité des personnes qui pensent avoir été mordues par une araignée ont en réalité été piquées par un moustique ou par un autre insecte."

3. On avale plusieurs dizaines d’araignées dans une vie.

Là encore, c’est peu probable. Les araignées n’ont aucun intérêt à s’approcher des humains et encore moins de leur bouche, affirme l’expert

4. Les araignées pondent des oeufs dans les plaies

Encore raté! Ce scénario relève davantage du film d’horreur que de la réalité et on ne s'en plaindra pas.

5. Il n’y a pas de mygales en Belgique

Il s’agit aussi d’une idée reçue. Il y a bien des mygales en Belgique mais elles sont toutes petites. Elles mesurent en effet à peine un centimètre. On est donc loin des géants poilus des tropiques.

6. Les populations d’araignées ne pâtissent pas du changement climatique

Malheureusement pour la biodiversité, les araignées ne sont pas au sommet de leur forme. “Comme d’autres animaux, elles sont impactées par le changement climatique. "Le nombre d’insectes est en net recul et les araignées aussi”, explique Sébastien Renson. Les tégénaires (les grosses araignées qu’on trouve dans les maisons) sont cependant moins impactées que les espèces qu’on trouve dans la nature.