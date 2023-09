Mercedes GLC Coupé : un peu plus fun, un peu moins gourmand

Suspensions sport en série

Voilà pourquoi sur le GLC, Mercedes installe des suspensions sport en série sur toute la gamme. Sur les versions plug-in, le train arrière a aussi droit à des amortisseurs pneumatiques à hauteur ajustable automatiquement. Et en option, on peut aller plus loin, avec des suspensions pneumatiques sur les 4 roues, et le train arrière directionnel. Nous venons de le dire, le GLC Coupé reprend les versions hybrides rechargeables du GLC Coupé (313 ou 381 ch en essence, 335 ch en diesel), qui offrent également quelque 90 km d’autonomie électrique en conditions réelles. Copier-coller aussi pour le reste du catalogue, avec les 2.0 essence de 204 et 258 ch, et les diesel de 197 et 269 ch.

Sur la route, on retient de la version diesel 197 ch que le châssis sport de base se marie très bien avec le look du GLC Coupé, en lui offrant effectivement un ressenti assez engageant en conduite sportive sur un tracé sinueux. On apprécie au passage que Mercedes n’ait pas forcé le trait, puisque le confort est assuré dans ce qui reste un véhicule familial avant tout. L’autre version essayée, la plug-in essence, recevait la totale : suspensions pneumatiques et 4 roues directionnelles. Sur le même genre de tracé, il est clair que cette dernière option est franchement un must. L’agilité est telle que le véhicule fait facilement oublier ses pourtant imposants 2 300 kilos.