Nu, avec sa femme sur le dos, contre un train, un fromage ou des chevaux : voici les courses à pied les plus insolites de la planète

La Nude Run, une course où l’on est entièrement nu

En Finlande, il existe une course à pied où t-shirt et short sont interdits. Seules sont autorisées les casquettes et les chaussures. Pour le reste, les participants doivent être entièrement dénudés. La course, d’une longueur de 10 km, est appelée la Nude Run (Nakukimpii).

Chaque année au mois de juin, l’épreuve, prisée par les amateurs de naturisme, rassemble une centaine de participants dans le village de Vesijako et dans un cadre enchanteur.

Man vs Horse Marathon : une course qui oppose humains et chevaux

C’est une tradition, longue de 42 éditions. Chaque année en juin depuis 1980, environ 500 personnes tentent d’affronter des chevaux sur un parcours accidenté de 34 kilomètres au pays de Galles.

Man vs Horse Marathon. ©D. R.

Le principe consiste à lancer la cinquantaine de chevaux, avec les cavaliers, sur le parcours 15 minutes après le départ des participants. Les victoires humaines sont rares. C’est seulement à la 25e édition que l’homme a pu battre un cheval. L’heureux vainqueur, nommé How Lobb, avait décroché une somme de 25000 livres. Trois ans plus tard, un autre homme a gagné le jackpot : Florian Holzinger. En 2022, Ricky Lightfoot devenait le troisième homme à sortir vainqueur de ce duel avec le cheval.

Le Beer Lover’s Marathon : À Liège, 15 bières à déguster sur 42 km

En France, il y a le marathon du Médoc, chaque année en septembre, ou encore celui du Beaujolais en novembre. Mais on se doit aussi de mettre en avant le Beer Lover’s Marathon, qui se tient chaque année au mois de mai au cœur de Liège.

Beer Lovers Marathon

Il s’agit d’un marathon (42,195 km), pas particulièrement évident puisqu’il emprunte les marches de Bueren par exemple, à boucler en moins de 6h30. Avec, sur son parcours, de nombreuses animations et, surtout, des ravitaillements en bières spéciales. Ici, pas d’obligation de boire mais l’ambiance est plus à la fête qu’aux records. Les déguisements font partie de l’équipement de la plupart des coureurs, qui n’hésitent pas à traîner en chemin. Au total, 15 bières différentes sont proposées sur le parcours. Le concept fait chaque année le plein (quelque 2000 participants en 2023) et attire des participants de très loin.

Seven Hills Half Marathon : un semi dont on ne connaît pas l’itinéraire

Le Seven Hills Half Marathon est un événement sportif à part entière. Son principe ne l’empêche pas d’émerger au rang des courses insolites. Organisé chaque année au mois de juin à Edimbourg depuis 1980, il a la particularité de ne pas être balisé ni d’avoir d’itinéraire imposé. En résumé, libre à chacun de rejoindre la ligne d’arrivée par le chemin qu’il estime le plus approprié. C’est un mélange de course sur route, de trail et de course d’orientation. Si un semi-marathon fait exactement 21,1 km, il y a de fortes chances que, ici, ce ne soit pas tout à fait le cas. C’est aussi un bon moyen de découvrir la ville et ses sept collines.

Le vainqueur 2023 (495 participants) a mis 1h35 pour boucler les 14,3 km miles.

Un Championnat du monde de… porter de femme

La petite ville de Sonkajärvi, en Finlande, accueille chaque année en juillet une course pour la moins insolite. Il s’agit du Championnat du monde de porter de femme. Le format est court, environ 250 mètres, et parsemé de différents obstacles.

Le principe est que les hommes courent la distance et franchissent deux obstacles ainsi qu’une rivière avec une femme sur le dos, sans la faire tomber.

Sonkajärvi, en Finlande, accueille chaque année le Championnat du monde de porter de femme. ©BELGA

Le poids minimal de la femme doit être de 49 kilos, sans quoi elle est lestée. Le port d’un casque de vélo est aussi obligatoire pour madame.

L’épreuve tire ses origines de l’histoire d’un jeune célibataire qui aurait volé une femme d’un village voisin et l’aurait portée sur son dos. Le gagnant remporte l’équivalent du poids de la femme… en bière.

Le Beer Mile, à chaque tour tu bois…

Le principe du Beer Mile, format de plus en plus répandu, est simple : à chaque tour d’une piste d’athlétisme (400 mètres), il faut boire une bière contenant au minimum 5 % d’alcool. Soit 4 jusqu’aux 1609 mètres au menu de la course.

Dans la version américaine, la course se déroule avec des bouteilles de 35,5 cl. Les Britanniques ont été plus loin en proposant un format de 56 cl.

Le record du monde de la spécialité est de 4 minutes et 28 secondes.

Le Beer Mile, une pratique qui s'est internationalisée. ©D. R.

Cooper’s Hill Cheese-Rolling : ou courir contre un fromage

Cooper’s Hill Cheese-Rolling ©Copyright (c) 2022 1000 Words/Shutterstock. No use without permission.

Un événement “running” typiquement britannique, vieux de plus de 200 ans. Sur la colline Cooper’s Hill, près de Gloucester, l’objectif est de rattraper en courant le plus vite possible un fromage lancé du haut de la colline. Pas n’importe quel fromage puisqu’il s’agit d’un un double Gloucester de sept livres.

Le parcours ne fait que 200 mètres mais, face à la vitesse du fromage, l’exercice est pour le moins difficile. Chaque année, de nombreux coureurs s’en sortent avec des blessures.

Puffing Billy Running Festival : courir plus vite que le train

Il s’agit ici de courir plus vite qu’un train, lors d’un événement annuel se tenant en septembre à proximité de Melbourne. Ici, le train à vapeur Puffing Billy avance à la vitesse constante de 14km/h. Pour le battre, les coureurs doivent donc courir à un rythme moyen de, minimum, 4 minutes et 15 secondes par kilomètre.

Trois distances sont désormais proposées lors de cet événement familial : 21,1 km, 13,5 km et 5 km.

A de nombreux moments sur le parcours tracé sur une colline, train et route se croisent. Ce qui complique encore le défi pour ceux qui sont contraints de devoir s’arrêter pour laisser passer le train.