Dans les pas de Pierre-Paul Rubens: en visite dans le château qu'il occupait à la fin de sa vie

Il était le fils de notables anversois ayant dû fuir les persécutions du duc d’Albe contre les protestants et installés à Siegen, en Westphalie, puis à Cologne. Ayant abjuré la religion protestante pour la catholique, la famille rentrera à Anvers en 1589, soit deux ans après le décès de son père.

Rubens, avec son imposant atelier, produira plus de 1400 œuvres. À partir de 1630, le peintre ne voyagera plus et restera à Anvers. Il a perdu sa première épouse quatre ans plus tôt et se remarie avec Hélène Fourment, âgée de seize ans, alors que lui en a 53. De cette union naîtront quatre enfants.

En 1635, il achète le château Het Steen, à Elewijt, aujourd’hui dans l’entité de Zemst, dans l’actuel Brabant flamand. Ce château, construit en 1304, a connu de nombreuses campagnes de transformation et rénovations. C’est d’ailleurs le couple Rubens-Fourment qui, de place forte, en fera un château de plaisance. Par remariage d’Hélène, le château passera ensuite aux Brouchoven, comtes de Bergeyck. Le 11 mai 1746, le roi de France Louis XV y logea avec sa Cour.

Une merveille à découvrir. ©Jean Bernard

Le célèbre architecte des Pays-Bas autrichiens Laurent-Benoît Dewez, à qui on doit notamment le château de Seneffe, l’acquit en 1773. Au XXe siècle, il changea plusieurs fois de propriétaires, dont le mécène et homme d’affaires tournaisien Paul Maison en 1954 qui se chargea de le remettre en état, le lieu ayant été lourdement abîmés lors de la Seconde Guerre mondiale. On notera d’ailleurs que Montgomery y résida.

En 1992, ses enfants en héritèrent et en restèrent propriétaires jusqu’à son rachat par Toerisme Vlaanderen en 2019, avec l’idée de l’ouvrir le plus rapidement au public. “Le festival “Sorties Unfold” est l’occasion pour Toerisme Vlaanderen d’ouvrir au public un des châteaux que l’organisme a dans son portefeuille. Le but est de voir quelle destination, à terme, peut être allouée à des lieux comme celui-ci. Dans ce cas-ci, nous avons décidé d’installer une exposition de sculptures contemporaines d’artistes belges dans le parc, tandis que les pièces du château sont en accès libre, et ce, jusqu’au 29 octobre. ”

Le bar 1635, à gauche, accueille diverses manifestations culturelles, six jours sur sept. ©Jean Bernard

Originalité aussi, une “Rubens Suite” a été aménagée et peut être réservée pour passer une nuit au château, jusqu’au 29 octobre toujours. “Le prix est assez modéré car le confort est un peu ‘rustique’. L’électricité est tirée de l’extérieur du bâtiment et la salle de bain se trouve sur le terrain de camping voisin. La volonté, en ouvrant, est de tester certaines opportunités qu’offre ce château, qui peut être considéré comme étant celui qui est dans le meilleur état de conservation. ”

Pour 152 euros, la Rubens Suite vous attend. ©Jean Bernard

Le but, à terme, est de rénover la demi-douzaine de châteaux que possède Toerisme Vlaanderen et d’en faire un circuit touristique, d’ici 2030 si tout va bien.

En attendant, une structure temporaire, le “Bar 1635”, a été aménagée dans le parc, qui accueille différentes activités – concerts, danse, théâtre, conférences, expositions, ateliers pour enfants. “On a aussi placé un peu partout des copies de tableaux ou dessins que Rubens a réalisés du château et des environs. ” Il est d’ailleurs amusant de comparer la campagne brabançonne à quatre siècles de distance.

Le château dans la campagne brabançonne, peint par Rubens. ©Jean Bernard

Château Rubens : Steendreef 77, 1982 Zemst. La gare d’Eppegem n’est pas loin et des vélos partagés Zingi y sont à disposition pour 1 euro.