Pour préserver vos oreilles, adoptez des bouchons

Les bouchons SoundProtex de Sennheiser sont constitués de deux parties, un embout et un filtre à insérer. ©Sennheiser

Sennheiser propose des bouchons d’oreille de ce type. J’ai pu tester les “SoundProtex”. Ce produit est livré avec deux filtres, le premier pour bloquer tous les bruits et un second pour une atténuation moyenne qui convient pour les concerts ou les voyages. Trois tailles d’embouts sont proposées. Ils sont de petite taille (entre 5 et 12 mm) et vraiment discrets une fois insérés dans votre conduit auditif. La composition est faite de thermoplastique élastomère (TPE), un produit non allergène. Les bouchons peuvent être utilisés pour nager, et se nettoient à l’eau. Une pochette est fournie pour protéger et transporter les bouchons. Les filtres sont composés d’une pièce à retirer et à insérer dans chaque embout.

Le bouchon s’insère en tirant la partie supérieure de l’oreille. Il se place au fond du conduit assez profondément. Une languette permet de le retirer. Choisir la bonne taille de l’embout est primordial pour couper le maximum de bruits.

Le premier filtre coupe toutes les fréquences. Cela ne veut pas dire que vous êtes dans le silence. C’est la même expérience que quand vous vous bouchez les oreilles avec vos doigts. Les bruits sont atténués, mais n’ont pas disparu.

Selon Sennheiser, le filtre moyen réduit d’environ 17 dB (méthode SNR). La réduction est différente selon les fréquences (voir tableau). Cela veut dire que les sons les plus forts sont atténués dans cette fréquence. Pour ce filtre, il s’agit des basses fréquences (de 63 à 2000 Hz). Dans le cas d’un concert, cela implique que vous entendrez tous les sons mais les sons les plus fatigants seront réduits.

Sennheiser SoundPortex l'atténuation du filtre moyen selon les fréquences ©Sennheiser

Les bouchons Sennheiser SoundProtex sont vendus au prix de 39,90 €. Une version de ce produit avec deux filtres supplémentaires (moyen et haut) est commercialisée au prix de 79,90 €.