Test : des OpenFit de Shokz, des écouteurs sans embouts

Le constructeur utilise deux technologies. La première s’appuie sur la technologie de la conduction osseuse. “Les sons ne sont pas diffusés dans le conduit auditif mais convertis en vibrations mécaniques transmises à travers la peau et l’os temporal jusqu’à la cochlée”, comme l’explique le site du fabricant. Nous avons déjà testé ce type de produit dans cet article.

La seconde repose sur “le principe de l’annulation de phase pour améliorer la qualité audio. Lorsque des ondes sonores d’amplitude égale, de phases opposées et à la même distance se rencontrent, elles s’annulent, réduisant le son et la pression.” C’est le cas des écouteurs Openfit testés dans cet article.

Le produit se compose de deux oreillettes qui sont très légères. Elles reprennent la conception des écouteurs intra-auriculaires présents sur le marché. Chacune est maintenue au moyen d’un crochet superfin qui passe derrière l’oreille. Il n’est pas dérangeant pas même lors du port de lunettes. Le maintien est parfait et les écouteurs ne se décrochent pas pendant les activités sportives.

À l’usage, le port des écouteurs est vraiment agréable. Les premières fois, on sent un pincement au niveau du pavillon de l’oreille, mais cela s’estompe très vite.

L’avantage des oreilles libres est que l’on reste conscient de l’environnement dans lequel on évolue. Entendre encore les sons extérieurs et ne pas être dans sa bulle renforce la sécurité lorsque vous êtes à l’extérieur. Le bruit peut prévenir d’un danger avant d’être reconnu visuellement. À l’intérieur, cela permet d’interagir avec des personnes sans devoir retirer les écouteurs ou mettre en pause la musique que vous écoutez. Par contre, si vous ne désirez pas entendre vos collègues, le volume devra être augmenté. Cependant cela reste discret, les sons ne s’échappent pas des écouteurs, vous ne dérangerez pas vos voisins.

Les écouteurs Openfit de Shokz en version noir ©Shokz

L’environnement extérieur reste donc présent et cela influe sur la qualité du rendu des sons par les écouteurs. Si dans un milieu calme, la musique pourra couvrir les bruits. Il n’en sera pas de même dans un milieu bruyant. La musique sera dégradée et même le volume poussé à fond ne permettra pas de couper tous les sons. À noter que pousser le volume au maximum ne dégrade pas la qualité sonore. D’ailleurs, l’application comporte un égaliseur avec des réglages prédéfinis et une possibilité de créer ses propres réglages.

Les écouteurs prennent évidemment en charge les appels téléphoniques. Leur qualité est optimisée grâce à une technologie d’annulation de bruit basée sur l’intelligence artificielle.

À noter que le produit fonctionne aussi si vous ne le portez qu’à une seule oreille.

Les commandes sont situées sur l’avant des écouteurs et sont tactiles. On retrouve la mise en pause de la musique, le passage à la piste suivante, la commande de l’assistant vocal, la prise des appels ou le contrôle du volume. Les commandes sont aussi interchangeables entre les 2 oreillettes via l’application.

L’autonomie des écouteurs est de 7 heures selon les donnés du fabricant. La recharge est effectuée au moyen du boîtier de transport fourni avec le produit. Ce qui porte l’autonomie à 28 heures. Si les écouteurs sont déchargés, 5 minutes de recharge offrent 1 heure d’écoute immédiate.

Le produit résiste à l’eau (norme IP54). Il permet aussi une connexion simultanée avec deux appareils, comme un téléphone et un ordinateur. Le paramétrage et les mises à jour s’effectuent avec l’application de la marque.

Les OpenFit de Shokz existent en noir et beige. Ils coûtent 199 €.