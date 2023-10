Un couple de retraité réserve 51 croisières : “C’est plus économique qu’une maison de repos”

Marty et Jess Ansen ont déjà passé plus d’un an sur un bateau de croisière. Le 16 juin 2022, après deux années de confinement, les tourtereaux ont embarqué pour sa première croisière en tant que retraités. Ils ont navigué plus de 450 jours à bord du Coral Princess, un paquebot pouvant accueillir 2000 passagers. Mais Marty et Jess ne comptent pas jeter l’ancre de sitôt, car ils prévoient de rester à bord du navire pendant deux ans. Leur séjour sur le navire est d’ailleurs plus long que celui de la plupart des membres d’équipage.