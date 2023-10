- Difficile de ne pas se sentir pigeon au Mont, où, en ce cas, plutôt choisir le mouton. Le mouton blanc est situé en plein cœur du bourg, quand on monte vers l’abbaye. On y propose des menus roboratifs, même si pas très fins. Le lieu fait aussi hôtel, on a testé : le rapport qualité prix est correct. Infos : www.lemoutonblanc-lemontsaintmichel.com

- Autre bonne idée : Le Relais du Roy est un chouette restaurant qui ne se trouve non pas sur le Mont même, mais aux abords de la passerelle. Depuis le restau, magnifique vue sur la Merveille.

Mathilde Labatut, conservatrice des Monuments Historiques, nous donne enfin son plan à elle. “Vous allez trouver que je vous donne le bon plan des radins. Mais le meilleur truc à faire, c’est de prendre un pique-nique et d’aller se mettre soit sur les remparts, soit sur l’une des toutes petites plages au pied du Mont. Qui se trouvent dans les enrochements”… Un sandwich certes mais dans un cadre idyllique.

Où dormir ?

Pourquoi ne pas réfléchir à l’idée d’intégrer la communauté religieuse qui vit à l’année dans le village du Mont-Saint-Michel et qui propose des couchages sous forme de retraites On pourra ainsi écrire à la sœur hôtelière. Infos : www.abbaye-montsaintmichel.com/accueil/retraites_spirituelles

Que lire avant ou après son voyage ?

- Laurence du Tilly s’est intéressée à la cuisine des sœurs qui vivent sur le Mont, et en sort un ouvrage génial qui valorise la cuisine simple et de saison de la communauté religieuse installée dans les murs du village. Ça s’appelle Le Mont-Saint-Michel à la table des sœurs. (Chez Hachette Cuisine 240 pages, 28 euros). À noter, les sœurs vendent aussi aux touristes des petits biscuits savoureux en forme de coquille, souvenirs des pèlerins.

- Le Mont-Saint-Michel, par Gérard Dolmaz, aux éditions du Patrimoine. On repart avec les chiffres et les enjeux des lieux, ainsi qu’une panoplie de photos qu’on ne pourra pas prendre avec son smartphone, au risque de choir des remparts.

Quel est votre lieu préféré au Mont-Saint-Michel ?

- “Notre-Dame-sous-Terre, je l’appelle familièrement le réacteur du Mont-Saint-Michel. C’est émouvant de voir des bâtiments qui ont plus de 1000 ans d’histoire. Avec Notre-Dame-sous-Terre, on retourne au Xe siècle. Cette église, qui a deux nefs et deux autels, a quelque chose d’archaïque, et il y a toujours, dans cette église, un climat d’une grande douceur… On la faisait visiter aux pèlerins pour qu’ils considèrent l’ancienneté du lieu de culte. Elle vibre d’une mémoire particulière”.