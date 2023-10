Voici les deux mots à ne jamais prononcer face à vos amis: ils peuvent briser une amitié

«Je suis occupé, mais on se voit bientôt». Voilà le combo gagnant des mots qu’il faudrait aligner pour vous couper définitivement même de vos plus proches amis. Quand on a une amitié qui dure depuis des années, on a l’impression que rien ne peut plus venir l’entraver. Mais voilà, bien souvent, c’est justement le temps (celui qui passe, celui qui manque) qui peut venir jouer les trouble-fêtes.