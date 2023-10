Voici l'activité qui peut vous permettre d'être plus heureux: "Cela réduit les niveaux de stress, de dépression et d'anxiété"

En effet, selon de récentes études, la méthode la plus efficace et facile pour améliorer sa santé mentale et donc augmenter son bonheur est très simple : aider les autres. Et quand on sait que le Belge est connu pour prendre trop d'antidépresseurs (et bien souvent de manière approximative), un brin d'empathie et d'altruisme pourrait faire du bien au moral des Belges.

Un cocktail d’hormones détonnant

Eh oui, aider les autres serait LA solution pour améliorer sa santé mentale.

Selon Susan Albers, PsyD, psychologue à la Cleveland Clinic, plusieurs études le prouvent. "Il a été démontré qu'il réduisait les niveaux de stress, de dépression et d'anxiété et qu'il améliorait votre santé générale et votre satisfaction à l'égard de la vie" explique-t-elle.

Mais comment expliquer cela ? A l’image d’une très bonne séance de sport qui libère des endorphines (l’hormone du plaisir), le bénévolat libère un cocktail détonnant d’endorphines, de sérotonines (l’hormone du bonheur) et de dopamines. Un trio d’hormones du bonheur qui remontera sans aucun doute possible votre moral.

D’ailleurs une étude publiée dans le Journal of Happiness Studies le confirme. Selon cette étude datant de 2020, ceux qui faisaient du bénévolat au moins une fois par mois affichaient une bien meilleure santé mentale que ceux qui n’en faisaient pas. Et pour ceux qui avaient le moral en berne, consacrer leur temps aux autres et s’engager dans le bénévolat a également eu un joli impact positif sur leur santé mentale. Une autre étude menée par la Mutualité chrétienne et la faculté de psychologie de l’UCLouvain en 2019 affirme, elle aussi, que les personnes impliquées dans la vie associative sont en meilleure santé !

Créer du lien social

De plus, s’investir dans le bénévolat et consacrer une partie de son temps aux autres permet non seulement de renforcer le lien social mais il crée également un sentiment de communauté et d’appartenance à un groupe.

« J'aime m'asseoir à la fin de la journée et avoir le sentiment d'avoir fait quelque chose de constructif et d'utile », confiait un bénévole de Mary’s Meals vivant à Belfast au Huffington Post. "Cela m'a permis d'être plus attentive et d'avoir le sentiment qu'il ne s'agit pas que de moi. Cela m'a rendu plus reconnaissant vis-à-vis de ce que j'ai déjà", déclarait une autre bénévole au titre.

En Belgique, on compte près de 736 000 bénévoles, le plus souvent dans le secteur culturel ou socio-culturel. Et si Nicolas Evrard, journaliste pour « Plus Magazine » le confirme dans les lignes de la RTBF, "Ça permet de faire des rencontres, de limiter l’isolement, de s’intégrer socialement. Et ça c’est très important quand on vieillit, je vous le répète pratiquement une fois sur deux. En devenant bénévole, on développe des liens forts, de belles amitiés. C’est pas la même relation que des collègues de travail, c’est plus intense, parce que ici vous êtes dans une optique d’efficacité plus que de rentabilité, souvent avec des moyens limités. Bref, le bénévolat, en règle générale, c’est bon pour la santé !" Il ne faut pas tomber dans le piège d’en faire trop.

Trouver le juste équilibre

C’est ce que souligne Nicolas Evrard, « Faire du bénévolat, c’est bien beau, mais, tout ceux qui en font ou en ont fait vous le confirmerons, c’est aussi un peu un sacerdoce. Non seulement on n’est pas payé – bon ça, c’est logique, c’est le principe – mais en plus il faut souvent y aller un petit peu de sa poche (pour le matériel, les déplacements, les moyens alloués sont souvent limités). On n’a pas toujours la reconnaissance des autorités qu’on mériterait. Alors que sans les bénévoles, il y a pas mal de secteurs qui ne pourraient pas tourner convenablement. Et puis, ça peut être assez crevant de temps à autres, tout de même"

Attention donc ! D’autant plus que les domaines où le bénévolat est impliqué sont souvent des causes qui tiennent à cœur. Prenez donc garde à ne pas nous plus trop vous impliquer, au point de vous oublier…