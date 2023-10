Rendez-vous aux Grottes de Han(té)

Des monstres vont aussi s'installer dans les entrailles de la Terre. ©Domaine des Grottes de Han

Durant les seize jours des vacances de Toussaint, un monde invisible se dévoilera dans le village des bords de Lesse. Pas moins de vingt artistes seront présents pour vous faire vivre le mystère des brumes automnales.

En réservant le plus rapidement possible (avant le 15 octobre) sur le site du domaine, vous aurez l’occasion d’économiser 15 % sur le ticket PassHan combinant l’entrée à la grotte et au parc animalier.

Contrairement à Euro Space Center qui se transformait pour deux soirées d’enfer dans l’espace, Hanloween se déroulera en journée, avec des animations fantastiques pour petits et grands, au cours desquelles les citrouilles ricaneront, les araignées tisseront leur toile et d’étranges créatures seront de sortie…

C’est donc l’ensemble des visites classiques de la grotte et du parc qui se verront perturbées durant cette quinzaine de jours. Les trolls, notamment feront passer les visiteurs du rire au frisson à l’intérieur de la grotte laquelle, rappelons-le pour les distraits, est une des plus belles et vastes grottes d’Europe, la visite s’achevant par une balade en bateau.

Outre les animaux au premier rang desquels le “big five” européen (ours brun, loup gris, lynx boréal, glouton, bison d’Europe), les intrépides visiteurs de Toussaint feront la rencontre d’étranges créatures rôdant sur les sentiers du parc animalier, parmi ces animaux sauvages. De bien drôles de bestioles à fréquenter !

La plaine d’accueil du domaine verra pour sa part maquilleurs, circassiens et bulleurs recevoir le public dans la bonne humeur en l’immergeant dans un monde merveilleux.

Une vingtaine de créatures bizarres circuleront dans les sentiers du parc. ©Domaine des Grottes de Han

Les animations en journée sont comprises dans les tickets classiques pour le Parc Animalier et la Grotte de Han, du 21 octobre au 5 novembre !

Vu la période d’Halloween, propice aux mystères, quoi de mieux que des nocturnes féeriques pour les vivre dans le parc animalier. Elles auront lieu du 29 au 31 octobre. Une “Créature” prendra possession des lieux et de drôles de gardiens erreront dans la nuit. Un spectacle itinérant de 2 km emmènera ainsi les familles au cœur de la forêt sombre et mystérieuse. Pour ces trois nocturnes, les réservations sont obligatoires (https://tickets.grotte-de-han.be/fr/).

Démystifier la peur au Sparkoh !

Durant ces mêmes vacances de Toussaint, une atmosphère de terreur envahira le plus grand science center de Belgique, le Sparkoh !, à Frameries (Mons). Un “parcours de la peur” inédit confrontera les visiteurs à leurs angoisses. Ce rendez-vous familial aura pour but, justement, de démystifier la peur et autres phénomènes scientifiques, à travers des rencontres et expériences étonnantes ! Ainsi, un dresseur de zombies, un chef coq préparant des plats étranges et d’autres individus louches testeront votre résistance à la peur. Divers ateliers seront aussi proposés mêlant toujours sciences et frissons. Une maison hantée pour les plus petits, un laboratoire d’Halloween pour les plus de cinq ans, et un “escape game zombie” pour les plus de huit ans.

Quant aux phobies, le Sparkoh ! tâchera de vous les dissiper. Déjà, vous pourrez peut-être mettre un mot sur celles qui vous affectent, comme la maskaphobie, la fibulanophobie, l’arachnophobie…

Un petit tour dans la salle de cinéma vous emmènera durant vingt minutes dans le monde glacé de l’Arctique, grâce à un film en 4D réalisé par les équipes de la BBC.

Informations et réservations : https://sparkoh.be/infos-pratiques/