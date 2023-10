Des difficultés à vous endormir ? Voici la position à adopter qui pourrait résoudre vos problèmes

Celle-ci consiste à s’allonger sur le dos en élevant la tête mais aussi les pieds. Le but est d’adopter une position «neutre», dans laquelle la tête est relevée à un angle de 90 degrés et le corps à environ 120 degrés, avec les genoux et les coudes légèrement pliés.

Pour la reproduire à la maison, le plus simple est encore de surélever la tête et les jambes, à l’aide de fins oreillers par exemple. Les fesses sont alors dans un «creux» et la colonne vertébrale alignée de manière neutre.

Dans l’espace, cette position soulage la pression sur le corps et favorise leur sommeil. Sur la terre ferme, elle aurait aussi de nombreux bienfaits sur la santé : elle améliorerait la circulation sanguine grâce aux jambes en hauteur, permettrait de lutter contre l’insomnie, l’apnée du sommeil et limiterait les ronflements, relève le HuffPost UK.

Si vous souffrez de problèmes digestifs, cette position pourrait aussi potentiellement vous soulager. «Lorsque vous êtes allongé à plat ou en décubitus dorsal, l’acide s’écoule de votre estomac, car l’estomac et l’œsophage sont horizontaux», assurait le Dr Winter, neurologue et expert du sommeil, dans le DailyMail. Avec la position zéro gravité, le contenu de l’estomac reste... dans l’estomac...