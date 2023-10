Êtes-vous accro à votre téléphone ?

Si vous vous posez la question, sachez que vous êtes déjà sur la bonne voie. "Le fait de pouvoir se questionner sur son usage, c'est quelque chose de positif et protecteur", explique d'emblée Ariane Lakaye, psychologue clinicienne, en charge du projet Cyberdépendance à l'hôpital de jour universitaire La Clé, à Liège. Elle traite principalement les cas d'addiction aux jeux vidéo et d'argent. "C'est très rare qu'on vienne me voir pour une addiction au smartphone - mais on peut le retrouver dans certains suivis."

Des comportements à contrôler

Avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'une addiction ? "À un niveau purement scientifique, c'est quand on adopte un comportement qui va nous faire plaisir, nous amener du réconfort : j'ai passé une mauvaise journée, je vais passer 30 minutes sur mon smartphone, car ça va me faire du bien. Et petit à petit, on va adopter constamment ce comportement pour répondre à toutes les difficultés ou par facilité. Au lieu d'être une solution face à une situation, ce même comportement va, à force, devenir problématique. On n'arrive plus à s'en passer, on n'a plus le choix."

La période de confinement a bien évidemment accentué ce comportement ; le smartphone ayant été plus utile que jamais pour maintenir le lien. Mais force est de constater que certains le sortent à la moindre occasion, pour combler tout moment de flottement. "Je pense, qu'à l'heure actuelle, on a de plus en plus de mal à s'ennuyer, même quelques minutes. Alors que c'est important de ne pas remplir toutes les plages horaires."

On est aussi nombreux à s’emparer de notre téléphone lorsque le son d’une notification retentit, parfois même au détriment des personnes en face de nous. Ça s’appelle le phubbing contraction en anglais de phone (téléphone) et snubbing (snober). Une astuce assez tendance est d’empiler les téléphones au centre de la table. Celui qui craque paye l’addition.

Moins vache, il est aussi possible de désactiver les notifications ou de télécharger une application (le serpent qui se mord la queue, on sait) qui permet de contrôler son temps d’écran, de bloquer des applications au moment voulu ou de limiter notre temps passé devant certains réseaux sociaux.

Le tenir à distance

Ces premières solutions ne sont que temporaires mais peuvent aider à lâcher, petit à petit, notre téléphone. "Si on a du mal à ne pas le prendre en main à la moindre notification, il faut dans un premier temps mettre de la distance entre soi et son téléphone. Par exemple : en le sortant de sa chambre la nuit ou en le mettant dans une armoire lorsqu'on doit se concentrer sur son travail, conseille Ariane Lakaye. Il faut pouvoir réintroduire des moments sans téléphone ; pouvoir profiter d'un moment convivial en famille, d'un restaurant entre amis, sans celui-ci. Il faut pouvoir se dire qu'on n'a pas besoin d'être tout le temps connecté aux autres et à l'extérieur, qu'on peut abandonner son téléphone pour une activité sportive ou pour prendre du temps pour soi et se reposer. Pouvoir vivre quelques heures ou même une journée sans son téléphone est une manière de prendre conscience de, non seulement la place que celui-ci peut prendre dans la journée, mais aussi de nos possibilités à nous de faire face, à tout moment, sans lui."