Souvent, quand on pense aux années bissextiles, on pense aux personnes qui ne "fêtent" leur anniversaire que tous les 4 ans, c'est-à-dire celles qui sont nées un 29 février. Mais on ignore parfois certains faits sur les années bissextiles.

Par exemple son origine. Au départ, c'est une idée de Jules César, avec l'aide d'astronomes, comme Sosigène, qui avait remarqué que le calendrier utilisé était en décalage par rapport à l'année solaire. Avec le temps, les saisons ne correspondaient donc plus aux mois de l'années. C'est comme cela qu'est né le calendrier julien, avec des mois à 31 jours, d'autres à 30 et le mois de février à 28 jours, mais avec un de plus tous les quatre ans.

Anecdote: à la base, le jour dédoublé était le 23 février, 6 jours avant les calendes de Mars (en référence au dieu guerrier). On vous passe les détails, mais en latin, on disait donc ante diem bis sextum Kalendas Martias (soit "le sixième jour avant les calendes de mars"). Ce qui a donné le terme bissextile.

D'autres faits sur le 29 février sont à découvrir dans la vidéo.