Il a ouvert ses portes au début du mois de juin et voit depuis lors déferler chaque jour des centaines de fans : le plus grand magasin du monde entièrement consacré à l’univers de Harry Potter se trouve dorénavant à New York. Proche du célèbre Flatiron Building, il s’étend sur trois étages et 2000 m².

On peut y prendre la pose dans les chaussures d’Hagrid le géant, faire des selfies devant les téléphones rouges censés transporter sorciers et sorcières au ministère de la Magie, essayer des maillots de Quidditch en tricot, déguster une "Bièraubeurre" au bar, acheter la baguette magique de la sorcière Bellatrix Lestrange ou l’écharpe rayée rouge et or de Gryffondor.

Et on peut évidemment aussi y feuilleter des exemplaires de ces romans de J.K. Rowling vendus à un demi-milliard d’exemplaires dans le monde.