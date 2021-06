La Villa La Grange, posée dans un vaste parc au bord du lac Léman en plein coeur de Genève, accueillera mercredi l'événement le plus important d'une histoire pourtant riche: le sommet entre le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine.

La belle bâtisse du XVIIIe siècle n'est pas étrangère aux événements historiques et aux personnages de marque.

En 1864, elle a accueilli - en présence d'Henry Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge - le gala de clôture de la première Convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés sur le champ de bataille, qui marque la naissance du droit humanitaire.

Plus d'un siècle plus tard, en juin 1969, c'est le pape Paul VI qui célèbre la messe devant une foule de 70.000 personnes dans le parc, qui était alors le seul espace assez vaste à Genève pour recevoir une foule aussi large.

"En cette heure contrastée de l'histoire de l'humanité, pleine de périls, mais remplie d'espérance, c'est à vous qu'il appartient, pour une large part, de construire la justice, et par là d'assurer la paix" avait lancé Paul VI lors de son voyage dans l'un des berceaux du protestantisme.

Un message qui résonne, pour un sommet Biden-Poutine qui s'annonce difficile entre les deux grandes puissances.

Villa avec vue

Le parc de La Grange, le plus grand de la ville, est un écrin parfait pour la villa, protégée en partie par de grands arbres côté sud et offrant une vue totalement dégagée sur le parc et le lac, côté nord.

Depuis une semaine, l'endroit est une ruche d'activité. A l'intérieur, des artisans retouchent dorures et moulures. Les lourds chandeliers ont été nettoyés et les meubles déplacés pour être prêts à accueillir les deux chefs d'Etat et leur délégation.

A l'extérieur ce sont les mesures de sécurité qui sont le plus visibles, le parc ayant été cerné par une barrière métallique.

A l'entrée, les deux lions de pierre, gardiens symboliques de ce sommet, ont été lavés au nettoyeur à haute pression.

Le domaine a été créé dans les années 1660 par le marchand Jacques Franconis. Il est ensuite racheté par le banquier Marc Lullin en 1706. C'est la famille Lullin qui construira la première villa de maître sur le domaine entre 1768 et 1773 et fera aménager un jardin à la française.

Ruiné par la révolution française, Jean Lullin vend l'ensembe à un armateur de la ville, François Favre, qui a fait fortune dans le commerce avec l'orient.

Rêve de bibliophile

C'est la famille Favre qui transforme la maison et le parc, et fait construire la grande bibliothèque en 1821, qui abrite la prestigieuse collection de Guillaume Favre, riche d'environ 15.000 ouvrages, selon le site de la Bibliothèque de Genève, qui gère ce lieu d'exception, dont les volumes les plus anciens remontent au XVe siècle.

C'est là que se dressaient dès vendredi deux chaises rouges de part et d'autre d'un globe terrestre, comme prêtes à accueillir les deux présidents.

La ville organise chaque printemps des visites guidées de la villa, pour permettre au public de découvrir les pièces de réception, les chambres et bien sûr la bibliothèque. Trop tard pour 2021. Tout est complet.

C'est le petit-fils de Guillaume Favre qui a fait don de la villa et du parc à la ville de Genève en 1917. Un an après sa mort, il a légué la bibliothèque à la ville. En 1918, le parc est ouvert au public.