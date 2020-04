J'assiste à un vrai festival de musique en direct

L’idée a germé dans la tête d’artistes et de fans de musique qui se sont réunis sous le nom de Artists Unlimited. En collaboration avec l’AB, le Vooruit, Handelsbeurs et Trix, ils proposent dimanche 26 avril, entre 15h30 à 23h, le AU ! Livestream Festival. Une affiche 100% belge composée notamment d’Absynthe Minded, An Pierlé + Koen Gisen, Noémie Wolfs, Sioen, Rare Akuma, Tessa Dixson. Pas de pré-enregistrements, rien que du live ! Le droit d’entrée est fixé à 10 €. Une façon pour les dix artistes présents de continuer à travailler en gagnant de l’argent, histoire de pouvoir investir dans leur prochain album, show, clip, etc. Afin de garantir un son, des images et un streaming de qualité, Artists Unlimited travaillera en collaboration avec les maisons de productions CK Productions et Videohouse. M.-A.G.

J’assiste à la remise du Prix du Jeune Public EFA

Composé de 2000 jeunes issus de 32 pays, le jury du Prix Jeune public des European Film Awards a dû, cette année, délibérer en vidéoconférences pour départager les trois films nommés (vus en ligne): My Brother Chases Dinosaur de l’Italien Stefano Cipani, Ma folle semaine avec Tess du Néerlandais Steven Wouterlood (photo) et Rocca Changes The World de l’Allemande Katja Benrath. L’annonce du gagnant se fera en direct, ce dimanche 26 avril à 16h, depuis de domicile d’Ivana Noa, ancienne membre du jury belge. Laquelle sera rejointe en duplex par les trois cinéastes en lice, la directrice des EFA, l’Allemande Marion Döring, et quatre membres du jury 2020. Une cérémonie pas comme les autres à suivre en streaming sur yaa.europeanfilmawards.eu.

© EFA



J'admire le design au Grand-Hornu



Plusieurs expositions magnifiques et très originales de design, au CID Grand Hornu, avaient anticipé la crise actuelle et celles à venir, environnementale et économique, proposant un design durable : Halte à la croissance !, Design on air et Futur archaïque. Pendant sa fermeture, le Centre d’Innovation et de Design propose tous les trois jours une capsule vidéo qui revient sur l’histoire du Grand-Hornu. À voir sur Cid-grand-hornu.be. G.Dt

Je m’évade... au rythme endiablé de la Bomba

Médaillée d’or aux New York Festivals Radio Awards, la fiction sonore jeune public Au rythme endiablé de la Bomba est ainsi sacrée “Best Audio Book – Children’s”. Adaptée du livre jeunesse A ritmo endiablado de bomba d’Alice Bossut et Marco Chamorro (Comoyoko Ediciones, Équateur, 2016), cette production de Radio Panik réalisée par Chloé Despax (avec entre autres Ria Carbonez and Yvan Tjolle à l’interprétation, Anne Casterman à la traduction, Teodoro Mendes et le groupe Candela à la musique…) est à découvrir en ligne. Vingt minutes d’évasion pour tous dès 5 ans.