J'écoute la vie d'Erik Satie ou de Gerswhin

Spécialistes du livre audio, les éditions Didier jeunesse multiplient les pistes pour quitter l’écran quelques minutes, voire quelques heures.Parmi les diverses propositions, outre écouter une histoire au téléphone, nous avons craqué pour la redécouverte en streaming de Mister Gershwin, les gratte-ciel de la musique, raconté par la facétieuse Susie Morgenstern, avec l’accent américain de rigueur. L’écouter, en français ou en version anglaise, est déjà un voyage et nous envoie quelques notes sentimentales de piano qui relatent la vie du jeune George, enfant dissipé de Brooklyn, devenu grand musicien, ensuite. Un destin extraordinaire qui, de Rhapsody in Blue à Un américain à Paris, nous emporte loin, très loin du confinement. D’autres s’orienteront, avec raison, dans la même collection de Livres-disques grands compositeurs, pour Monsieur Satie, l’homme qui avait un petit piano dans sa tête, un album particulièrement abouti, singulier et intéressant de notre poète national Carl Norac raconté par le grand comédien François Morel, tout un programme, sur fond de Gymnopédies, dont nous avions dit le plus grand bien lors de sa parution, en 2006. Erik Satie ayant tout pour plaire aux enfants. L.B.