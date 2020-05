Je regarde "Play" de Ruben Östlund

Durant tout le mois de décembre 2019, Arte proposait la 4e édition de son ArteKino Festival, via le site Artekinofestival.com et une appli dédiée. Un rendez-vous cinéphile gratuit qui proposait de découvrir, dans 45 pays d’Europe, 10 films de jeunes cinéastes européens avec, à la clé, un prix du public décerné par les internautes. En attendant la prochaine édition, fin de cette année, ArteKino Festival propose tous les mois un nouveau film gratuit, histoire de donner goût au cinéma indépendant européen. En ce mois de mai, il s’agit de Play de Ruben Östlund, présenté à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2011. Avant Turist et surtout The Square (Palme d’or 2017), le Suédois dérangeait avec ce film minimaliste et formaliste, proposant une étude froide de la délinquance. Et où déjà, Östlund se faisait le maître le l’ambiguïté… H.H. © Arte

J'écoute trente artistes pour un "Music Europe Day"

Trente artistes issus de 30 pays européens rythmeront la journée de samedi de 14h à minuit pour un “ Music Europe Day ” avec, au coup d’envoi, le chanteur français Etienne Daho. Parmi les musiciens qui se produiront en ligne, les Belges de Glauque et Blu Samu seront aussi de la partie. Alternance de styles et de personnalités, bouffées d’émotion garanties !, promettent les organisateurs du Music Europe Day.