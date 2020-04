J’invite un comédien…

...dans mon salon grâce à la Hotline Musée Rops, un entresort déjanté qui se joue chez vous et rien que pour vous par la compagnie des Bonimenteurs. Du sur mesure, mis en scène par Vincent Zabus, pour la découverte d’une œuvre du peintre namurois, avec un guide pas comme les autres. Il n’est certes pas historien de l’art, mais à l’art de raconter des histoires, et vous parlera comme jamais du tableau choisi.

La Hotline Musée Rops sera ouverte du 13 au 19 avril, de 10 à 12h00 et de 14 à 16 h00. Vous donnez le jour et la période qui vous convient, ainsi que votre numéro de téléphone et la compagnie vous contactera pour vous donner l’heure de votre spectacle en ligne. Attention, seules trente personnes par jour pourront y participer. Info@museerops.be L.B.





J'écoute des compilations et playlists belges

Afin de soutenir ses artistes et de leur donner un peu de visibilité, le label liégeois Jaune Orange a sorti mercredi une première COMPIL-19, qui reprend les "home sessions" de dix-sept musiciens belges, membres de groupes comme Glass Museum, The Experimental Tropic Blues Band, Pale Grey et autres. Steam!t Belgium vient de son côté de mettre en ligne sur Spotify, Deezer, Apple Music et Facebook, une playlist destinée à augmenter la visibilité des artistes belges sur les différentes plateformes de streaming.

Je regarde un muet avec accompagnement au piano de la Cinémathèque

La Cinémathèque de Bruxelles est connue dans le monde entier pour sa collection de courts métrage muets. L'une de ses spécialités, ce sont d'ailleurs les cinéma-concerts, ces séances lors desquelles, comme aux débuts du cinéma, des pianistes improvisent en direct sur les images du film. La Cinematek a la bonne idée de décliner le concept à distance en cette période de confinement. Depuis le 9 avril, elle organise, tous les jeudis à 15h, un ciné-concert en Facebooklive en compagnie d'un de ses pianistes, Stéphane Orlando et Hughes Maréchal, autour d'un court métrage rare. Jeudi dernier, Stéphane Orlando improvisait devant Behind the Screen (1916) de Chaplin.

Au menu des prochaines semaines: deux courts métrages d'avant-garde belge le 16 avril (Combat de boxe de Charles de Keukeleire, 1927 et Monsieur Fantômas d'Ernst Moerman, 1937), un programme consacré au "magicien du cinéma muet" espagnol Fernando Segundo de Chomón le 23 avril et, le 30 avril, A Corner in Wheat du grand D.W. Griffith (1909) et Au pays noir (1905) des Français Ferdinand Zecca et Lucien Nonguet. H.H.

© Cinematek

Je consulte la poésie par téléphone

Un peu de poésie pour aider au confinement ? Depuis le 23 mars et jusqu’au 4 mai, le Théâtre de la ville de Paris organise, grâce à Emmanuel Demarcy-Mota et ses vingt comédiens, des consultations de poésie. Celles-ci débutent par une première question : “Où êtes-vous ?”, puis “Comment allez-vous ?” Un poème est lu ou chuchoté à l’oreille du “patient” et une prescription poétique peut être délivrée à la fin de la consultation. De Louis Aragon à Paul Verlaine en passant par Neruda, Pessoa, mais aussi Juliette Armanet ou Maissiat, sans exclusive.

Les rendez-vous prenaient jusqu’à présent place à 10 h 30 et 17 h, mais suite à la très forte demande, de nouveaux créneaux horaires ont été ouverts sur www.theatredelaville-paris.com. M.-A.G.