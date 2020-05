J’assiste à une ciné-rencontre avec Stéphane Demoustier aux Grignoux

Ce jeudi soir à 21h, en direct sur sa page Facebook, le cinéma Les Grignoux à Liège propose aux cinéphiles de renouer avec le plaisir des avant-premières, en leur offrant une ciné-rencontre avec Stéphane Demoustier, dont La Fille au bracelet, film de prétoire mettant en scène sa soeur Anaïs et Fabrice Luchini, était sorti en salles le 12 février et était toujours l’affiche des Grignoux au moment du confinement. Le jeune cinéaste français, dont le film a été coproduit avec Frakas Productions à Liège, répondra aux questions de Catherine Lemaire des Grignoux mais aussi aux internautes, qui pourront laisser leurs demandes en commentaires.

Le film est à voir ou revoir en Premium VOD, notamment sur "Ciné chez vous" de Lumière, la seule plateforme VOD à proposer une rétribution aux salles de cinéma. H.H. © Cinéart

Je prolonge le confinement avec Anne Herbauts

Et je découvre sur le site de L’école des loisirs, l’album créé par Anne Herbauts pour traverser le confinement. Notre compatriote s’est livrée, avec le talent et le bonheur qu’on imagine à la réalisation de Pendant ce temps … Petite histoire pour les petits et pour les grands. Un récit de 48 minutes divisé en plusieurs chapitres, raconté par Odile Josselin, ou à découvrir en calaméo, en tournant les pages avec un bruit très perceptible et bien vivant. Qu’importe le mode choisi pourvu qu’on suive les aventures de Nelle la corneille, des mulots, tourterelles et du renard qui profite du vide de la ville pour s’y balader et qui s’emparent de la classe désertée pour y suivre la leçon. Un récit truffé de poésie. L.B. © Anne Herbauts Rens.: https://www.ecoledesloisirs.fr/jour/journee-anne-herbauts

Je découvre le nouveau clip "Respira" de Chicos y Mendez

Emmené par son chanteur, le Belgo-péruvien David Méndez Yépez, le groupe Chicos y Mendez propose de découvrir le tout nouveau clip Respira de son premier album. En ces temps anxiogènes, le groupe souhaite partagerRespira”, explique le groupe. Tourné dans les montagnes de Los Cacaos en République dominicaine,reflète parfaitement l’identité de Chicos y Mendez, à savoir du rythme latino teinté des couleurs du reggae. La tournée estivale de Chicos y Mendez ayant été annulée, le groupe espère pouvoir remonter sur scène dès le 3 septembre à l’Ancienne Belgique,