J'écoute "Flagey chez Soi"

Flagey a lancé mardi après-midi sa propre diffusion d'enregistrements vidéos consultable gratuitement à domicile, avec la diffusion via son site web d'un concert de la pianiste Tamara Stefanovich. L'institution culturelle bruxelloise remettra le couvert les 2, 6, 8 et 10 avril à 15h avec Julien Libeer, Casimir Liberski, Antoine Pierre, Sylvia Huang et d'autres. info et programme : www.flagey.be

Je regarde Jeanne Dielman éplucher ses pommes de terre

C'est l'une des scènes les plus cultes de l'histoire du cinéma belge: Delphine Seyrig épluchant des pommes de terre dans un long plan fixe. On l'a beaucoup moqué (notamment aux Magritte), mais le film de Chantal Akerman Jeanne Dielman 23, Quai du Commerce 1080 Bruxelles (1975) n'en est pas moins une référence pour de nombreux cinéastes dans le monde, comme Gus Van Sant. Alors qu'elle a dû, elle aussi, fermer ses salles, la Cinematek offre la possibilité de redécouvrir ce chef-d'oeuvre dans la version restaurée de 2014 grâce à son service CINEMATEK@home. Chaque semaine à partir du 3 avril, elle mettra ainsi en ligne l'un des films restaurés par ses soins sur les plateformes UniversCiné, Uncut et Lumière.

Seront également au programme Anyway the Wind Blows (2003) de Tom Barman, Daens (1992) de Stijn Coninx, Déjà s’envole la fleur maigre (1959) de Paul Meyer ou Boys from Fengkuei (1983), le quatrième film du Taïwanais Hou Hsia-hsien, qui le révéla sur la scène internationale. Mais aussi l'injustement méconnu Vivement ce soir de Patrick Van Antwerpen, que la Cinematek présente en ces termes: "Une comédie poétique belge, tournée en 4 semaines dans un supermarché de la périphérie bruxelloise met en scène une galerie de clients et le personnel de la grande surface. On suit le déroulement d’une journée, de situations comiques qui résonnent particulièrement aujourd’hui alors que nous expérimentons une autre réalité des commerces." H.H.

© Cinematek



Je regarde le monde perdu du cinéma sur l’Internet Archive

Fondée dès 1996, The Internet Archive est une bibliothèque numérique vouée à l’archivage du Web. On y trouve des pages de sites disparus, des logiciels périmées, mais aussi de des livres et des films dans le domaine public, donc gratuits (pas toujours dans une résolution de qualité). Cette mine recèle curiosités et perles parmi quelque 6500 longs-métrages, classés par genre, comme Le monde perdu (1925), The Bat (1926), influence de Batman, le prototype du film d’apocalypse Things to Come (1936), une première version du Livre de la Jungle (1942) ou l’original de The Fast and the Furious (1955). A.Lo.

© The Internet Archive



Je chante “We are the World” avec des artistes belges

Confiné, le chanteur Silva a lancé l’idée d’une reprise de la chansonauprès d’artistes et musiciens belges pour supporter le personnel soignant. Une soixantaine ont répondu à l’appel : Marc Ysaye, Sandra Kim, Nathalie Paque, Christophe Henin, Carlos Vaquera…