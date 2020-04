Je regarde... American Valhalla

Iggy Pop est au sommet de sa forme. Abandonné sur cette terre par les Stooges, le "lézard" déborde de créativité et multiplie les collaborations géniales. Avant de laisser libre cours à sa prose en compagnie du duo techno Underworld sur Teatime Dub Encounters (2018), Monsieur s'est allié à Josh Homme (Queens Of The Stone Age) pour enregistrer l'excellent Post Pop Depression en 2016. Quatre ans plus tard, le documentaire qui suit les garnements en tournée et lors de leurs épiques sessions d'enregistrement dans le Rancho de la Luna est diffusé gratuitement sur YouTube. Une belle et puissante immersion rock'n'roll dans la "bromance" née entre les deux artistes.

Je crée… une bande dessinée avec la Fabrique à BD

La Bibliothèque nationale de France (BnF) met de nombreuses ressources en ligne à disposition des biobliophiles confinés : des milliers de livres à télécharger, des conférences en podcasts ou en vidéo, des expositions virtuelles,… Et, aussi, des activités ludiques, comme l'application La Fabrique à BD pour créer sa bande dessinée. L’interface permet d’utiliser des images issues des collections de la BnF : décors d’opéra, vieilles photographies, personnages extraits de manuscrits médiévaux ou d’affiches de la Belle Époque ou vos propres dessins... A.Lo.

© BnF



Je plie des origamis pour la bonne cause

Le designer Charles Kaisin a déjà mené des opérations origamis. Avec Kanal, il lance Origami for life pour aider l’hôpital Erasme dans les recherches sur le coronavirus et à adapter une unité au Covid-19. C’est un appel aux dons original pour trouver 50000 €, chacun étant invité à faire un origami grâce à un tutoriel disponible en ligne. Pour chaque origami reçu, les partenaires de l’action verseront 5 € à la Fondation Erasme. Les 10000 origamis récoltés seront installés au fur et à mesure à Kanal pour faire une oeuvre totale. Voir explications et tutoriel sur www.origamiforlife.com G.Dt

Je me ressource... avec les Baladins du Miroir

Depuis lundi, les Baladins du Miroir ont entrepris de diffuser quotidiennement un épisode du Chant de la Source. Un choix de contes, portés en voix, musique et mouvement par onze comédiens, compose ce spectacle mis en scène par Geneviève Knoops et inspiré par l’univers et les textes de l’écrivain-conteur Henri Gougaud. “Ayant traversé les mers, les continents, les guerres, les épidémies, les révolutions et les siècles, ces contes sont arrivés jusqu’à nous par la seule force de la parole humaine.” Chaque épisode se conclut par une question. Réponse en MP et cadeau surprise à la clef. Rendez-vous chaque jour à 18h sur leur page www.facebook.com/lesbaladins.be/