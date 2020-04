Je plonge dans la jungle colombienne avec "Monos"

Prévue initialement le 25 mars dernier, la sortie du film Monos a été repoussée sine die. Avant de pouvoir se régaler sur grand écran de ce film extraordinaire signé Alejandro Landes, il est possible de le découvrir en avant-première en VOD, du 1er au 4 mai sur le site de Lumière Cinechezvous.be. Et ce à l'occasion du Mooov Festival 2.0 en version dématérialisée. Nous plongeant en pleine nature colombienne aux côtés d'un groupe d'enfants-soldats laissés à eux-mêmes, le cinéaste brésilien signe un grand film sur la noirceur de la nature humaine et sur l'absurdité de la guerre, dans les traces d'Apocalypse Now de Coppola. H.H. © Cinemien

Je lis et je m’instruis en prenant le métro avec les philosophes

En 2014, La Libre présentait le plan du métro de la philosophie déployé par le philosophe Luc de Brabandère, et la philologue Anne Mikolajczak. Au fil des années, ces derniers l’ont affiné et le plan permet désormais de comprendre en un coup d’oeil les grands courant de pensée, les influences réciproques entre intellectuels, les convergences de vue, les croisements... Cette carte imaginaire (que l’on peut retrouver sur le site lesphilosophesdanslemetro.com/ ainsi que dans un ouvrage publié aux éditions « Le Pommier ») est aussi originale que passionnante. Depuis jeudi dernier, le magazine Sciences Humaines qui collabore avec les auteurs propose de découvrir une station, et donc un philosophe par semaine. La première étape est d’actualité : elle nous plonge dans la ligne 4, auprès d’Épicure. BdO

Je chante "La Javanaise" avec Radio France (et Jane Birkin)

Radio France invite les amoureux du chant et de Serge Gainsbourg à participer à un choeur en ligne, le samedi 9 mai. Le temps d’une chanson, interprétez La Javanaise , avec la participation de Jane Birkin. Pour se préparer, des tutoriels vidéo sont déclinés en quatre voix, soprano, alto, ténor, basse. Du mercredi 29 avril 12h au vendredi 1er mai minuit, les participants sont invités à enregistrer sur leur téléphone une vidéo à envoyer par WeTransfer à l’adresse letempsdunechanson@radiofrance.com . Le samedi 9 mai à 18h, les 640 premières vidéos conformes seront visibles sur les sites et réseaux sociaux de France Musique. Infos et tutoriels via bit.ly/LaJavanaise. A.Lo.



J'écoute du jazz

Le 30 avril célèbre chaque année le jazz depuis 2011. Covid oblige, cette "journée internationale" sera évidemment particulière, mais les musiciens et acteurs du secteur entendent bien faire résonner pianos, basses et trompettes. L'association de jazzmen belges " Les Lundis d'Hortense ", par exemple, compilera sur son site internet et sa page Facebook, les différentes initiatives digitales consacrées au genre. Les musiciens de jazz de tout le pays sont invités à se produire (en solo donc) sur leur terrasse à 20h ce jeudi soir, et Musiq3 proposera une programmation spéciale toute la soirée.