Je joue avec Natagora

Grâce au cahier d’activités de Natagora, asbl qui s’occupe de la protection de la nature, et que je viens de télécharger sur son site. La nature est là, à portée de mains, et riche en possibilités. Sortir promener, observer les oiseaux, puis fabriquer des pinces à linge hirondelle, une mangeoire avec une belle variété de graines, une nouvelle espèce d’oiseaux découverte en pâte à modeler sont autant de pistes proposer. A moins de colorier un mandala aux couleurs des sous-bois. De jolies trouvailles de la rubrique «Le Coin des enfants» du P’tit Natagara. De la migration aux manifs pour le climat, en passant par le chevreuil ou les campagnols, elles ont toutes été compilées pour donner de nouvelles idées aux parents et à leurs enfants confinés. Il suffit parfois d’un guide, d’une impulsion, pour sortir de l’ennui.Moi, je dis oui! L.B.

Je délire avec le comédien Jean-Luc Piraux

Depuis le début du confinement, le comédien Jean-Luc Piraux fournit des conseils et teste des expériences plus décalés et absurdes les uns que les autres sur son compte Facebook. “En ces temps de retraite forcée”, il vous propose ainsi de “faire des choses qui ne servent à rien” comme mâcher du rien, de “se mettre à la place d’une fleur” en espérant être butiné, de “vous embrassez vous-même” si embrasser quelqu’un vous manque cruellement ou encore de se mettre la tête dans un sac plastique transparent pour éviter toute contagion… St.Bo.

Je crée des monstres avec Fabricabrac

Nous avons déjà évoqué ici La Fabrique à BD application de la Bibliothèque nationale de France (BnF) qui permet de créer des BD en ligne. La BnF propose une autre app, Fabricabrac pour imaginer des monstres ou pays imaginaires à partir d’éléments visuels extraits de vieilles gravures ou enluminures. Une interface intuitive pour celles et ceux qui se sentent l’âme d’un J.R.R. Tolkien ou d’un George R. R. Martin. A.Lo.

J’enchéris pour décrocher un Denis Meyers et aider la lutte contre l’épidémie

L’artiste urbain Denis Meyers met en vente sur son compte instagram d6ni5m une toile qu’il a réalisée spécifiquement à cette occasion. La vente aux enchères de cette toile se déroule du 6 au 10 avril minuit. La totalité de l’argent récoltée sera versée au Fonds Érasme pour lutter contre le covid-19.