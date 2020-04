Je dessine avec Keith Haring

Vu l’immense succès remporté par l’expo Keith Haring, Bozar@home a revu son parcours pour les familles et propose une plongée virtuelle et interactive dans l’univers de l’artiste new-yorkais grâce aux fiches téléchargeables. A vous de remplir une check-list sur les caractéristiques de Keith Haring, dessiner un personnage à sa façon avec un lacet, suivre un reportage sur la BBC pour le voir agir dans les métros, avant de se faire arrêter, ou encore de breakdancer, de vous filmer et d’envoyer la vidéo à votre famille… Autant de fiches d’activités téléchargeables. En attendant l’épisode 4, En action avec Keith Haring, promis pour le 12/4. L.B

https://www.bozar.be/fr/magazine/166000-bozar-at-home

Je retrouve le meilleur de Pina Bausch

Le site de la Fondation Pina Bausch propose gratuitement la retransmission intégrale de pièces iconiques, dont maintenant le magnifique Palermo, Palermo, de 1989. C’était la première fois que la compagnie préparait ses créations dans une ville étrangère (Palerme dans ce cas). Comme il y eut alors la chute du Mur de Berlin, le spectacle commence par l’effondrement d’un mur qui barre la scène. Voir: http://www.pinabausch.org/en/editions/film/palermo-palermo .

On peut aussi revoir le magnifique film que Chantal Akerman consacra à Pina Bausch (Un jour Pina a demandé) en l’ayant accompagné en 1983 dans une tournée. voir: theatre-contemporain.net , volet « captations ». G.Dt

Je participe à un jury de festival de cinéma

Coronavirus oblige, l’European Film Academy (EFA) a annulé toutes les projos du jury Prix du Jeune Public. Mais du 23 au 25 avril, des cinéphiles de 12 à 14 ans visionneront gratuitement les trois films nominés et sélectionneront, en tant que jurés, le gagnant parmiet, tous présentés en version originale avec des sous-titres français. Renseignements et inscriptions, avant le 17 avril, sur le site officiel www.yaa.europeanfilmawards.eu.

Je lis Harry Potter à mes élèves

Tout le monde ne possède pas les ouvrages d’Harry Potter chez soi. Bonne nouvelle donc pour les enseignants qui souhaiteraient lire les histoires du jeune sorcier à leurs élèves. JK Rowling et ses agents de Blair Partnership viennent d’annoncer l’accès aux sept livres de Harry Potter via un portail sécurisé. Ils peuvent, aussi, s’il le désire, publier des vidéos d’eux-mêmes lisant les livres sur les réseaux scolaires sécurisés ou sur les plateformes éducatives privées et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire. M.-A.G.