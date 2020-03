Je crée un film d'animation avec mon téléphone

Vous avez toujours rêvé de créer un petit film d’animation ? Vous cherchez une activité de bricolage ludique pour vos enfants ? Téléchargez l’application gratuite L’Atelier McLaren de l’Office national du film canadien (disponible uniquement pour iPhone et iPad). De manière très intuitive, on peut y apprendre à animer en papiers découpés, avec des dessins rudimentaires ou à mettre en image une bande-son. C’est à la fois ludique, didactique et créatif. Alternative sur Google Play (et App Store aussi) l’app Stop Motion Studio offre des fonctions similaires : des figurines ou une boîte de Lego, et c’est parti pour les Wes Anderson en herbe... A.Lo.

Je me détends avec la ventriloque Capucine et son petit dragon Eliott

Française mais belge de cœur, Capucine Duchamp a, à 20 ans, remporté la finale du concours 2019 La France a un incroyable talent. Ventriloque, la jeune femme forme un adorable duo avec sa marionnette Eliott, truculent petit dragon vert. Ensemble, ils abordent avec humour et pédagogie le quotidien. En ces temps particuliers, leurs vidéos sur le coronavirus, le confinement,… (https://www.facebook.com/lecaspucine) permettent de se décrisper et donnent le sourire. St. Bo.

Je vais à la Comédie-Française, tous les soirs

Même en s’y prenant des mois à l’avance, il est miraculeux de pouvoir réserver des places à la Comédie-Française. Tout est sold-out dans les heures qui suivent l’ouverture de la billetterie. Mais depuis le lundi 30 mars, Erif Ruf, l’administrateur général invite les spectateurs, sans compter, tous les jours, en passant par le site www.comedie-francaise.fr. Cela commence dès 16 h. A 18h30, une introduction à la pièce du soir, diffusée à 20h30. Ce 31 mars, un entretien avec Alain Françon à 18h30, suivi à 20h30 des Trois Sœurs de Tchekhov, dans une mise en scène Alain Françon avec Éric Ruf, Florence Viala, Laurent Stocker, Guillaume Gallienne, Michel Vuillermoz, Elsa Lepoivre. Un spectacle de 2011. F.Ds

J’assiste au e-festival #JeResteALaMaison avec Yael Naim, Oxmo Puccino...

Yael Naim, Oxmo Puccino, Peter Von Poehl, Tété, Yuksek, Aldebert, Le peuple de l’herbe, Emily Loiseau, Sanseverino... Plus de 80 artistes vous donnent rendez-vous chaque jour du 1er au 7 avril sur Facebook/Festivaljerestealamaison . Des sessions live depuis leur salon jusqu’au vôtre pour des musiciens venus de tous horizons, mais qui, malgré la fermeture des salles de concert, veulent partager leur plaisir de chanter avec un public aussi coincé qu’eux-mêmes.