Je lis des mangas français

Depuis le 23 mars, les éditions Glénat rendent chaque jour un tome d'une de leurs séries manga en libre accès pendant 48h. Cette semaine, jusqu’au 12 avril, sept créations d'auteurs français sont à l’honneur. Une opportunité pour découvrir comment des créateurs européens s’approprient les codes de la bande dessinée japonaise. Parmi la sélection, pointonsde Camille Moulin-Dupré, où dans le Japon du XIXe siècle, un jeune homme se fait voleur pour le frisson de l’aventure. Un récit purement visuel, où chaque double page ressemble à une estampe classique.

© Glénat



J'écoute Metallica

Le plus célèbre groupe de métal de la planète se joint aux initiatives "à domicile" et propose depuis trois semaines des #MetallicaMondays, soit la diffusion sur YouTube et Facebook de concerts filmés en intégralité. Après Slane Castel (Irlande) et Paris, un show enregistré à Copenhague en juillet 2009 vient tout juste d'être streamé. Tout cela est posté en pleine nuit (1h du matin heure belge), mais visible à l'infini.



Je voyage au pays de Nimportou

Je traverse l’histoire de la Seconde Guerre mondiale

François Ost, Président de la Fondation pour les générations futures et auteur de Si le droit m’était conté, vous propose sur site de La Libre, un conte philosophique tiré des événements. Petit avant-goût :Le musée de Bastogne consacré à la Seconde Guerre mondiale propose une visite virtuelle dans ces murs. Ce centre de mémoire sur la Seconde Guerre mondiale invite à une remise en contexte interactive des causes, faits de guerres et conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Suivant les étapes de la visite virtuelle, on revit les événements à travers les artefacts emplis de mémoire – sur lesquels on peut zoomer (et personne ne vous gêne pour regarder dans la vitrine). À redécouvrir, également, des entretiens vidéos avec les membres de la résistance.