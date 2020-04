Je regarde un court métrage de Charlotte Le Bon

Présenté en 2018 dans la section Talents Cannes, Judith Hotel est un court métrage décapant, récompensé en janvier 2019 des prix de la mise en scène et du meilleur court au festival London Lift-Off. Ce petit film met en scène un jeune homme insomniaque et dépressif (campé par Jean-Baptiste Sagory) qui débarque dans un étrange palace. Lequel a la particularité d'offrir un service bien particulier: la mise à mort, dans une ambiance feutrée et selon l'arme de leur choix, de ses riches clients. Soit 17 minutes d’absurde bien senti, tendance The Lobster de Yórgos Lánthimos. Disponible gratuitement sur YouTube, le film, coproduit par Nexus Factory en Belgique, surprend de la part de la pétillante Charlotte Le Bon. Découverte comme Miss Météo au Grand Journal de Canal+ il y a dix ans, la comédienne québécoise fait des débuts prometteurs dans la réalisation.

J’écoute et soutiens avec One World : Together At Home

Le One World : Together At Home, l’événement mis en place pour soutenir l’OMS, sera diffusé dans la nuit du samedi 18 avril au dimanche 19 avril sur les réseaux des plus grands acteurs d’Internet, de même que sur de nombreuses chaînes de télévision, dont France 2.

Au casting : Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder, Charlie Puth, Luis Fonsi, Michael Bublé, Pharrell Williams, Shawn Mendes ou encore Billie Eilish viennent de s’ajouter ceux de Taylor Switf, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Alicia Keys, Sam Smith, et The Killers. Mais aussi Christine and the Queens et Angèle.

France 2 a décidé de diffuser l’événement mais il faudra jongler un peu le samedi 18 avril. De 21 h 00 à 2 h 00 du matin, il faudra être sur france.tv. Puis, de 2 h 00 à 4 h 00 du matin, c’est sur France 2 que la suite sera proposée, toujours en direct. Une rediffusion est programmée le dimanche 19 de 22 h 45 à 00 h 45. CVD

Je me balade avec Christophe

En 2009, le chanteur Christophe, noctambule invétéré, a entraîné Jérôme Colin sur les traces du Paname nocturne qu’il aimait tant. C’est donc à travers les vitres d’un taxi de nuit qu’ils ont regardé défiler les rues de Paris. À l’époque, on croyait le chanteur un peu oublié, mais Christophe revenait en force avec sa musique originale et deux albums Com’si la terre penchait en 2001, et Aimer ce que nous sommes en 2008. Un Hep Taxi à (re) voir ce dimanche à 20 h 40 sur La Une et à tout moment sur Auvio . Dès 13 h en radio sur VivaCité, Régine Dubois proposera un hommage à travers plusieurs de ses rencontres avec le chanteur.