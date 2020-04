J'absorbe les images et les mots d'une correspondance confinée

Depuis le 16 avril, l’autrice et metteuse en scène Brigitte Baillieux et son fils Élie Loup Theunissen se sont lancés dans une correspondance confinée. Lui les images, elle les mots, à chaque fois mis en résonance avec les circonstances. “[…] Et je m’affole / Du trop des uns / Du vide du rien […]” Un rendez-vous quotidien pour élargir l’espace-temps en photographie et poésie. À découvrir côte à côte sur Facebook ou sous le format photo-légende d’Instagram. M.Ba.

© La Maison Éphémère



J’assiste pour 24h à “La Reprise” de Milo Rau



Ce mercredi, huit ans après le drame du crime homophobe à Liège sur Ihsane Jarfi, le théâtre NTGent place pendant 24 heures sur son site la retransmission intégrale du formidable spectacle que Milo Rau en a tiré, Histoire(s) du théâtre (I) - La Reprise. G.Dt



Je voyage dans les Balkans

À partir de jeudi, le festival Balkan Trafik! proposera sa première édition de Balkan Trafik 360° Digital. À savoir sur quatre jours de la musique, des débats, lectures, du cinéma, et des visites guidées de villes des Balkans.

L’idée ? Maintenir les liens entre les pays d’Europe du sud-est et Bruxelles pendant cette période de confinement. Le festival diffusera, sur balkantrafik.com, des performances en direct et des vidéos préenregistrées de plus de 60 artistes originaires de toute la région des Balkans et de leur diaspora à Bruxelles. La 14e édition aura lieu quant à elle à l’automne 2020. Les tickets resteront valables pour les nouvelles dates encore à préciser.



Je regarde la Petite et la Grande Librairie de Busnel

Depuis le 14 avril et pour 40 numéros, François Busnel propose, sur toutes les chaînes de France Télévisions, La p’tite librairie, un format court où, en une minute trente, l’animateur de La Grande Librairie répond à une question (quel est le livre le plus traduit et le plus lu au monde ?) ou pioche des coups de cœur dans sa propre bibliothèque (La Passion suspendue de Marguerite Duras). Et, à partir de ce mercredi 22 avril, le Monsieur littérature du groupe public reprend son émission, en version confinée, avec des écrivains intervenant, via Skype, depuis chez eux. Bienvenue dans une autre dimension.