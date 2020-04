Je recrée… une oeuvre d’art avec le #gettymuseumchallenge

Lancé le 25 mars, le #gettymuseumchallenge fait déjà fureur sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Rendons à Vermeer ce qui appartient à Vermeer : l’idée initiale revient au Rijksmuseum d’Amsterdam qui a lancé sur Instagram le compte tussenkunstenquarantaine (“entre art et quarantaine”). Le défi est simple : recréer une œuvre d’art avec trois objets du quotidien qui traînent #àlamaison. De nombreux contributeurs détournent la règle des trois objets, ce qui ne les empêche pas de déborder d’imagination et d’humour. Suggestion aux curateurs : prévoir une expo des best-ofs après le confinement.

© DR

J’écoute les histoires du virus Vidoc

Vidoc, anagramme de Covid, devient la nouvelle vedette des auditeurs de Souffleur de Rêves, qui a imaginé un conte audio gratuit de 13 minutes, version jour, et 20 minutes, version nuit, pour calmer les angoisses des enfants. On y suit les aventures d’Elisa, qui suit son oncle Jules, savant fou, dans son laboratoire. Elle y rencontre le virus Vicod, qui regrette le mal qu’il a fait et se dit prêt à se laisser neutraliser. Dans le deuxième épisode, Elisa fait son exposé virtuel devant sa classe.

Je passe... mon Bach avec ATDK

Outre la joie de découvrir les mille et une versions de la scène des chaises de Rosas danst Rosas par les internautes confinés (en story instagram @rosasdance) et celle de retrouver en ligne les pièces emblématiques d’Anne Teresa De Keersmaeker, en voici une de plus. Déguster la conférence “Chorégraphier Bach : incarner une abstraction”, donnée il y a un an au Collège de France par la chorégraphe, dans le sillage de sa pièce Six Concertos brandebourgeois.

Je marche... sur les traces de la grande chorégraphe Yvonne Rainer

Âgée aujourd’hui de 85 ans, la réalisatrice et chorégraphe américaine, formée notamment par Martha Graham et Merce Cunningham, fut l’un des fers de lance de la danse contemporaine expérimentale, au début des année 60 à New York. À la demande d’une de ses collaboratrices en quête d’un exercice à donner en ligne, Yvonne Rainer a proposé “Passing and Jostling While Being Confined to a Small Apartment”. Soit marcher, contourner, enjamber, éviter, avancer, s’immobiliser... le tout dans un espace restreint. Il s’agit là d’une réadaptation – pour tous et en fonction du contexte de la pandémie – d’un des aspects de sa pièce longue Terrain, créée en 1963. La chorégraphe questionnait alors la danse même, en y incluant des activités quotidiennes, ludiques, souvent organisées selon un déroulé précis. De quoi visiter, en personne, l’histoire de la danse.