Je passe dix ans avec Hayao Miyazaki

Alors que Netflix a mis en ligne l’intégralité des films d’animation du studio Ghibli, NHK fait un cadeau aux fans francophones du maître de ce dernier, Hayao Miyazaki, en rendant visible, avec sous-titre français un documentaire en quatre partie sur le réalisateur de Mon Voisin Totoro et de Princesse Mononoké. Le réalisateur a autorisé un seul réalisateur de documentaires à l'observer dans son travail, sur ce qui allait devenir en 2008, Ponyo sur la falaise. Dix ans avec Hayao Miyazaki révèle un artiste exigeant, qui corrige lui même les dessins de ses films, hanté par la mémoire de sa mère - influence cachée de chaque film. A.Lo.



© NHK

Je passe la soirée à improviser avec les comédiens de l’Improviste

C’est désormais un rendez-vous hebdomadaire. Chaque samedi et mercredi, à 20h30, les comédiens du théâtre l’Improviste s’invitent dans votre salon pour deux spectacles totalement improvisés et inédits ! À regarder en live streaming sur la chaîne YouTube du théâtre. Place le samedi à Visio, où deux comédiens improvisent ensemble par visioconférence, sur la base des commentaires laissés par les spectateurs. Et, le mercredi, à Viral, concept créé spécialement pour cette période de confinement, où il est question d’histoires par écrans interposés… St. Bo.

J’assiste à des leçons de ciné à la Cinémathèque française

Fermée depuis le 13 mars, la Cinémathèque française propose désormais, chaque soir à 20h30, un film parmi ceux qu’elle a restaurés au cours des vingt dernières années. Elle vient de lancer une nouvelle plateforme VOD dénommée HENRI, comme son fondateur Henri Langlois. Le reste de la journée, on peut accéder à 800 vidéos, des films rares ou inédits, mais aussi des leçons de cinéma. La Cinémathèque compte une collection d’entretiens avec les plus grands cinéastes, acteurs, actrices, techniciens lors de leur passage, rue de Bercy. Des personnalités du calibre de Sergio Leone, Martin Scorsese, James Gray ou Agnès Varda.

Je danse et déjante Peeping Tom

Nous, on adore les spectacles de danse et performance déjantés de Peeping Tom (créateur de Moeder, Vader, Kind). La compagnie met en ligne gratuitement sur son site peepingtom.be trois spectacles complets qui resteront disponibles jusqu’à la fin de cette crise. C’est leur première trilogie : Le Jardin (2002), Le Salon (2004) et Le Sous-sol (2007). En 2007, nous écrivions dans La Libre : “Leur danse est spectaculaire et acrobatique. Tournant sur eux-mêmes comme fétus de paille ou ramenés à l’état de moignons. Le Sous-sol hésite entre la farce et le cauchemar, le naturalisme et le rêve.” Leur spectacle À Louer (2011) est lui, en mini-série sur leur chaîne YouTube . G.Dt