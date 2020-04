Je voyage avec le BPS22



Le BPS 22 de Charleroi propose sur son site ( bps22.be ) pour les vacances de Pâques les consignes pour réaliser pour les enfants (mais aussi les autres), un carnet de voyages imaginaires. Pour chaque jour de la semaine il est prévu une petite activité pour créer ce carnet et le remplir. Il suffit de télécharger le manuel. Au passage on apprend à voir un paysage des Alpes peint par le collectif RUPTZ et un paysage fait de petits trous de Benoit Platéus. G.Dt

J’écris pour un recueil de nouvelles d’ados

Autrice de pièces de théâtre et de nouvelles, animatrice d’ateliers d’écriture pour les ados, Céline De Bo leur propose de la rejoindre sur sa page Facebook pour participer à ses ateliers en ligne. Tous les lundis, elle donnera deux consignes pour commencer l’écriture et elle espère pouvoir réaliser un recueil de nouvelles qui serait publié, à la fin du confinement, dans la revue Rideau noir&Tableau rouge d’Ithac, association d’éducation artistique et culturelle. Une page qui sera, précise l’animatrice, sous le signe de la douceur et de la bienveillance. L’important est d’essayer. L. B.



Je crée de l'art contemporain avec le Do It Project

Le projet Do It est bien antérieur à la pandémie du Covid-19. En 2002, le commissaire d’exposition, historien et critique d’art, Hans Ulrich Obrist (né en 1968 à Zurich) a imaginé ce site, en prolongation d’un projet mis en place en 1993 avec les artistes Christian Boltanski et Bertrand Lavier. L’idée ? Permettre à tout un chacun de créer sa propre oeuvre, installation ou vidéo d’art contemporain en suivant les instructions de quelque 90 artistes, parmi lesquels Gilbert et George, Annette Messager, Gordon Douglas, Olafur Eliasson, Jonas Mekas,... Tout n’est pas réalisable “à la maison”, mais voilà une source d’inspiration pour créer son ready-made ou bricoler avec créativité.

Je me détends avec GuiHome et ses galères de confiné

Depuis le début des mesures de confinement, l’humoriste GuiHome (GuiHome vous détend) partage sur sa page Facebook (https://www.facebook.com/Guihomevousdetend1/) ses capsules vidéo Coronavirus&confinement. Chaque jour, il partage ses galères de confiné : en burn-out de ses voisins, la galère des courses, le télétravail, les apéros virtuels, la vie de couple au temps du coronavirus, les voisins qui font des barbecues dans la rue,… Bref, tout y passe, sur un ton drôle et piquant, dans une mise en scène joyeuse et ludique où il alterne les plans, de sa cuisine au salon, du jardin à sa salle de bains. Un journal amusant et divertissant à découvrir sans modération tous les jours. St. Bo.