Le nombre de concerts joués à domicile et gratuitement diffusés en ligne a explosé ces derniers jours. Comme le recensent nos confrères du Monde, Jean-Louis Aubert, Christine and The Queens, M, La Grande Sophie, Laurent Garnier, Lou Doillon, mais aussi Coldplay ou Pink ont tous poussé la chansonnette dans leur jardin ou leur salon. Toutes ces performances peuvent être visionnées sur leurs différents réseaux sociaux. Mika en a fait de même dans sa cuisine, jeudi soir. Chez nous, l’Ancienne Belgique rediffuse quelques concerts mythiques via sa page Facebook et de nouveaux contenus ne devraient pas tarder à arriver.



Je lis… un poème qui m’ouvre l’esprit

Fidèles à leur engagement de poétiser notre monde, les Midis de la Poésie publient, chaque jour à 12h, un poème de confinement (sur Instagram et Facebook) : pour nous aider à réfléchir ou nous apporter un peu de légèreté. Chaque mercredi, l’équipe diffusera une newsletter partageant des initiatives de qualité. Ainsi, cette semaine, proposition a été faite d’écouter un podcast (Remède à la mélancolie avec Isabelle Nanty), lire un poème de Carl Norac, écouter une chanson (Les Tuileries de Colette Magny), participer à la Bibliothèque des confins ou répondre à l’invitation du collectif Moindres Choses. Pour découvrir le premier envoi : https://bit.ly/38Zihoz. Et s’abonner aux suivants : https://mailchi.mp/midisdelapoesie/newsletter

Je danse... dans les pas d’ATDK

C’est le moment pour danser avec et comme Anne Teresa De Keersmaeker depuis votre salon. Rendez-vous sur le site Re : Rosas ! créé en 2013. C’est fabuleux. ATDK et la danseuse Samantha van Wissen vous enseignent pas à pas en 4 petits films les mouvements de la “scène des chaises” de Rosas danst Rosas. Ensuite c’est à vous de créer votre libre interprétation : dans un autre décor, avec les enfants, tout seul ou avec un colocataire, la musique originale ou pas,… tout est possible ! Et vous découvrez sur le site des centaines de vidéos formidables postées par ceux qui l’on déjà fait. Un must !