Je découvre tout Giacometti

Sur son site , l’Institut Giacometti à Paris propose des activités gratuites en ligne passionnantes. Et d’abord un film magnifique d’Ernst Scheidegger qui a su filmer Giacometti comme personne dans l’intimité de son atelier ou dans l’atelier de son père à Stampa. Durée : 50 min. En accès libre jusqu’au 5 avril.

Mais l’institut propose aussi une série de conférences en lignes sur l’artiste et, une activité à faire avec les enfants : il donne même un tuto pour créer des œuvres de Giacometti à l’aide de linge, vêtements et objets du quotidien à poster ensuite sur Instagram. G.Dt

Je comprends avec les documentaires du Festival Millenium

La 12e édition de Millenium, le festival international du film documentaire, qui devait démarrer vendredi à Bruxelles, est reportée du 23 septembre au 1er octobre 2020. Toutefois, ses organisateurs ont décidé de rendre disponible sur leur site une sélection de films des éditions précédentes. Chacun entretient un lien avec le fait de vivre dans des conditions exceptionnelles et traite d’un problème vital du développement durable. “Ce sont autant de documents qui aident à la compréhension de notre monde”, souligne Zlatina Rousseva, directrice artistique du festival. F.Ds

Je lis "Avis à la population"

Comme tant d’autres, Passa Porta, la maison internationale des littératures sise à Bruxelles, a dû fermer ses portes et renoncer à sa programmation. Mais elle a décidé de garder le lien avec son public à travers un magazine en ligne qui offre textes originaux, enregistrements vidéo, entretiens… Plusieurs auteurs ont également été sollicités pour écrire un Avis à la population. Le premier mis en ligne est signé Joke Van Leeuwen. À retrouver sur www.passaporta.be. G. S.

Je dessine les propositions de Claude Ponti

Depuis plusieurs jours déjà, Claude Ponti, grand auteur et illustrateur, célèbre papa de Blaise et d’Okilélé (entre de nombreux autres) pense à ses jeunes lecteurs en mal d’occupations. Via le Web (frama.link/faistonalbum), il propose ainsi chaque jour à 10 h des Chozafères aussi créatives que ludiques, issues de son univers. Neuf défis/invitations ont déjà été lancés par celui qui publie depuis des années à l’École des loisirs. À chacun selon son envie : “Imprimez, partagez, offrez, dévorez sans modération”, lance-t-il. “Allorvoualla, au fil du temps, de quoi se faire un album à soi tout seul…” G.S.