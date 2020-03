Je danse dans mon salon avec le Béjart Ballet Lausanne

A l’arrêt depuis la mi-mars en raison des mesures restrictives prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la troupe du Béjart Ballet Lausanne (BBL) propose de (re)découvrir dès ce jeudi 26 mars et pendant un mois quatre spectacles de la compagnie, créés par Maurice Béjart ou Gil Roman, chorégraphe et directeur artistique du BBL. Chaque semaine, un ballet sera diffusé gratuitement sur la Une du site www.bejart.ch :

- t’M et variations… de Gil Roman, du jeudi 26 au dimanche 29 mars

- Béjart fête Maurice de Maurice Béjart, mis en scène par Gil Roman, du jeudi 2 au dimanche 5 avril

- Syncope de Gil Roman, du vendredi 10 au lundi 13 avril

- La Flûte enchantée de Maurice Béjart, du jeudi 16 au dimanche 19 avril

© BBL-Grégory Batardon



J'écoute une enquête policière en podcast

Lancée en 2016, Wondery est l’une des meilleures plateformes de podcasts des États-Unis, avec des documentaires addictifs comme Dirty John, d’après une enquête du Los Angeles (et ensuite porté à l’écran par la chaîne Bravo) ou The Shrink Next Door. Depuis quelques mois, Wondery s’attaque au marché francophone, avec des traductions de son excellente série Guerre de business (consacrée à des rivalités iconiques, entre Coca-Cola et Pepsi, Nike et Adidas ou encore Facebook et Snapchat) mais aussi l’excellent Dr LaMort, récompensée d’un iHeartRadio Podcast Award pour le podcast le plus « bingeable ». Et c’est clair qu’on se laisse prendre par ces six épisodes dans lesquels Laura Beil nous raconte l’histoire du Christopher Duntsch, neurochirurgien au mieux totalement incompétent, au pire tueur en série… Il est en effet responsable d’avoir tué ou rendu gravement handicapés plusieurs de ses patients dans des hôpitaux du Texas. À dévorer comme un thriller sur le site de Wondery ou sur les plateformes de podcasts (iTunes, Google, Deezer...).

© Wondery



Je me balade dans les entrailles de New York avec Julia Wertz

Epicentre de la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis, New York prend des airs de ville fantôme, tout droit sorti d’un vieux film catastrophe. Afin de se souvenir de la ville-monde trépidante, tout en découvrant sa face cachée, rien de tel que de se plonger dans Les entrailles de New York, « guide anti-touristique », ni BD, ni roman graphique, mais parcours visuel par l’illustratrice du New Yorker et du New York Times Julia Wertz. Découvrez les plus vieux bars de New York, l’histoire de la fausse chaîne Ray’s Pizza, les meilleures librairies indépendantes, les intérieurs new-yorkais, la décharge de Staten Island et bien d'autres secrets de la Grosse Pomme en quelque trois cents pages d’humour, d’anecdotes et de curiosité érudite.

Les Entrailles de New York, de Julia Wertz, chez L’Agrume (284 pp., 29€)

© Julia Wertz



Je lis avec la reine Mathilde et le Fonds Victor

La reine Mathilde vient de donner le coup d’envoi de l’initiative du Fonds Victor, destiné à promouvoir la littérature jeunesse, qui fera lire chaque jour un récit aux enfants par une comédienne ou un comédien belge

En toute logique, c’est le livre de Marie Colot, Jusqu’ici tout va bien (Alice Jeunesse), qui vient de remporter le prix Première Victor du livre de jeunesse, qui ouvre la danse.

En robe jaune jonquille, Mathilde explique d’abord aux enfants, les raisons de son intervention. Puis entame sa lecture. Avant de s’en aller, la Reine leur suggère d’écrire un journal pour raconter leurs émotions.

Ce mercredi, rendez-vous avec Geneviève Damas pour la lecture du Retour de Nat Tiengo d’Alain Berenboom sur https://www.lefondsvictor.be/

L.B.