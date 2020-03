Le centre pour les arts audiovisuels bruxellois Argos propose de découvrir sur son site Double Take, le film belgo-germano-hollandais sorti dans les salles en 2010

Le réalisateur Johan Grimonprez fait d’Alfred Hitchcock son personnage principal, professeur d'histoire paranoïaque, involontairement pris dans une histoire avec son double, en pleine période de la guerre froide. Double Take évoque le concept de « peur comme marchandise » à travers un conte étrange fait de personnages historiques et mené par Alfred Hitchcock qui en perd son latin. Où il est question des angoisses et des obcessions que créent les images médiatiques.,, Le film explore notre névrose du zapping, notre capacité à « monter », comme on monte un film, l’histoire comme ca nous chante...

A voir jusque vendredi 27 mars, sur Argos TV.

(Chaque vendredi, un film sera mis à disposition sur notre site web, pendant une semaine gratuitement).

Je regarde David Lynch parler à un singe

Déjà l’impression de devenir fou à rester enfermé? Ça ne va pas s’arranger après avoir regardé What Did Jack Do? (Qu’a fait Jack?) ! Réalisé en 2017 pour la Fondation Cartier pour l’Art contemporain de Paris, ce court métrage en noir et blanc est disponible sur Netflix depuis fin janvier. Et si ce petit bijou est si dingue, c’est qu’il a été écrit, réalisé et joué par David Lynch, qui a délaissé le grand écran depuis Inland Empire en 2006.

Dans une atmosphère de Film noir (renforcée par le grain de l’image et la fumée de cigarette), le cinéaste incarne un enquêteur interrogeant un suspect à propos d’un meurtre. Sauf que le suspect se trouve être un singe capucin, que l’on aurait vu traîner avec des poulettes! Avec des dialogues du genre: « Qui va croire un orang-outang? - Peut-être un jury, mon grand… » Ou 17 minutes totalement improbable pour oublier le confinement…

© Netflix



Je ris avec Véronique Gallo et sa “Vie de mère confinée”

Connue pour ses capsules vidéo amusantes intitulées Vie de mère, l’humoriste belge Véronique Gallo est désormais en mode Vie de mère confinée. Ou comment tente-t-elle de gérer, cloîtrée à la maison, ses quatre enfants pendant que son mari Bertrand, chef d’entreprise, “est sur le pont”. Toujours sur le principe de la consultation virtuelle avec sa psy, elle raconte avec détachement et dérision bienveillante son quotidien de “mère lionne qui essaie de maîtriser tous ses lionceaux”. Véronique Gallo décrispe la situation. Et ça fait du bien. Son journal de bord spécial maman en confinement est à découvrir tous les jours sur https://www.facebook.com/VeroniqueGallo.Officiel/ et https://www.instagram.com/veroniquegallo/?hl=fr

Je dodeline du chef avec Ivo Dimchev, performeur réactif

Artiste pluriel – plasticien, performeur, acteur, chorégraphe, musicien –, Ivo Dimchev (1976) réagit au virus avec sa créativité protéiforme. Le résultat réunit culture (euro)pop et esthétique queer dans une évocation, en 3 minutes 37 et en bulgare, du confinement et de la lutte, de la fièvre et de la fuite, des délires stupéfiants ou alcoolisés, de la mort et de l'obsession pour le papier hygiénique. Aussi drôle que glaçant, et foisonnant de détails, le clip de Corona Kush Kush est l'occasion aussi de revoir ou découvrir, en ligne, les performances notamment en chanson de cette personnalité hors normes.

Je regarde le film “C’est quoi le bonheur pour vous ?”

À l’occasion de la Journée mondiale du bonheur ce 20 mars et par élan de solidarité, le film C’est quoi le bonheur pour vous ? est disponible gratuitement pendant 48 heures (https://www.innovation-en-education.fr/le-film-cest-quoi-le-bonheur-pour-vous-gratuit-pendant-48-heures/). Porté par Julien Peron et réalisé par Laurent Queralt, ce film représente quatre ans de réalisation et de tournage seul à travers le monde sans équipe de tournage, de perchiste et de caméraman, plus de 1 500 interviews et 800 000 kms parcourus dans 25 pays différents.