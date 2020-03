Je passe la journée avec Simon, le lapin de Stéphanie Blake

Bonjour et bonne nouvelle les petits! L’école des loisirs, vous savez, l’autre, celle des livres, et pas des fractions, vous attend chaque matin avec plusieurs activités au menu. Lecture filmée d’un album, histoire en vidéo, autoportrait chinois de l’auteur, jeu de cartes mémoire, etc. L’occasion rêvée de retrouver, dès neuf heures du matin, vos héros préférés. Ce jeudi, la vedette n’était autre que Simon, le célèbre lapin de Stéphanie Blake, qui a fait un véritable carton avec son Caca boudin. Vous pourrez retrouver cette histoire en version filmée, agrémentée de bruitages sympathiques, préparer un fondant en chocolat, découper des vêtements pour habiller Simon ou apprendre que si Stéphanie Blake était une émotion, elle serait toute rouge. Comme moi, qui l’étais de plaisir en découvrant ces activités. Vivement demain!

A regarder sur www.ecoledesloisirs.fr

Je vais au musée sans faire la file

Les musées de la Ville de Paris proposent à tous les amateurs d'art de venir profiter des collections... en ligne !

Le site des collections de Paris Musées qui rassemble plus de 300 000 œuvres en ligne propose aujourd'hui de profiter de 12 parcours thématiques, de plus de 150 000 oeuvres en haute définition et d'un parcours ludique pour les plus jeunes.

Paris Musées offre également une grande séance de rattrapage pour tous, avec ses chaînes YouTube ou Daily Motion, afin de visiter les expositions que l'on a ratées, mais ici, en compagnie des commissaires !

Pour aller plus loin, les plus passionnés peuvent dès à présent télécharger les applications mobiles dédiées aux musées et à leurs collections:

Carnavalet, l’histoire de Paris pas à pas ici

Guide des collections du musée d'Art moderne de la Ville de pari s ici

s Guide de visite du musée de la Libération de Paris - musée du général Leclerc - musée Jean Moulin ici

Second Canvas ici : une centaine d’œuvres des musées de la Ville de Paris en très haute définition !

J'écoute sept productions de La Monnaie

Confinement oblige, la Monnaie va mettre en ligne sept de ses productions, qui seront disponibles en streaming gratuit sur son site Internet à partir de ce samedi 21 mars et jusqu'à la fin des vacances de Pâques, a déclaré l'institution. "Avec des œuvres allant de Mozart à Dusapin, en passant par Verdi et Wagner, ces productions - dont deux créations mondiales -, choisies dans un esprit d'équilibre stylistique et musical, représentent parfaitement l'éclectisme de notre maison ainsi que sa mixité culturelle résolument européenne."

Au menu, notamment, de Verdi, de Ponchielli, de Wagner ou de Pascal Dusapin.