Soutien officiel de Bernie Sanders dans la course à l’investiture démocrate, Neil Young aurait initialement dû jouer cette semaine lors d’un meeting de son poulain. Covid-19 oblige, l’événement a été annulé. Le singer-songwriters’est finalement produit de chez lui, interprétant plusieurs titres dont son mythique "Heart Of Gold ". Filmé, au coin du feu donc, par son épouse. Et comme l’ami Neil a aimé l’expérience, il a annoncé mardi que d’autres sessions seraient bientôt diffusées en streaming live, sur son site internet (www.neilyoungarchives.com) : "Quelques morceaux, pour passer un peu de temps ensemble."

Je surfe… Dans la splendeur de Jan Van Eyck

La formidable exposition Jan Van Eyck a dû fermer au moins provisoirement. Mais on peut - on doit tant c’est formidable - aller sur le site closertovaneyck.kikirpa.be. L’Irpa (Institut du patrimoine artistique) a numérisé toutes les œuvres du peintre avec des détails inouïs. On peut admirer l’ensemble de ses tableaux, zoomer sur celui qu’on veut, voir comment la rénovation de l’Agneau mystique s’est faite. "Quasiment mieux qu’en vrai" , écrivait Le Monde. On peut compter les poils de la barbe d’Adam ! Voir chaque nuance, chaque craquelure même. Toutes ces images magnifiques, en haute définition, sont libres d’accès.

Je lis… Des nouvelles pour échapper aux nouvelles

Certains vont mettre à profit cette période de confinement pour (enfin) lire les titres accumulés au fil du temps. D’autres sont peut-être déjà en manque et les librairies ferment les unes après les autres. C’est pourquoi les éditions Zulma ont lancé l’opération "Une nouvelle pour échapper aux nouvelles" qui permet de lire chaque jour un texte issu de leur fonds en accès gratuit. Le premier s’intitule "Le mur ", et il est tiré du recueil Les Murs et autres histoires d’amour de l’écrivain indien Vaikom Muhammad Basheer. Il est possible de s’abonner pour recevoir automatiquement les prochains titres. Le tout est à découvrir sur www.zulma.fr.

J’apprends… À faire une grenouille en papier avec Myriam Leroy

Myriam Leroy, chroniqueuse, écrivaine (Ariane, Les Yeux rouges…), dramaturge (sa pièce ADN, au TTO, a été interrompue par le virus), mais aussi fan d’origami. Un carré de papier, et Myriam Leroy vous montrera, de ses blanches mains, comment réaliser une grenouille, un lys ou une étoile sur Instagram.