Je redécouvre le “Boléro” de Ravel avec la Juilliard School



La Juilliard School, célèbre école privée de spectacle à New York, a réuni plus de 100 de ses élèves en danse, musique, art dramatique et chant ainsi que d’anciens diplômés (dont l’actrice Laura Linney) dans une version inédite du Boléro de Ravel, mise en scène et chorégraphiée par le directeur artistique de l’école Larry Keigwin, et réarrangée par le chef d’orchestre David Robertson. Dans leur salon, leur cuisine, leur chambre, sur le pas de leur porte, les artistes de la Julliard School font revivre l’oeuvre de Ravel dans un élan de communion et de générosité artistique, le tout avec l’excellence qui les caractérise à travers le monde. St.Bo.

Je plonge dans les années 80 avec "Allez Allez"

Je m’offre un “instant artistique” avec Charleroi danse

C’est aujourd’hui que sort en format numérique Éditions Lamiroy , 5 €), signé Marka, préfacé par Bernard Dobeleer (Pure FM). Soit en 70 pages (dont un carnet de 50 photos), quelques mois de la vie d’un groupe (et pas n’importe lequel !) délicieusement, subjectivement et humoristiquement racontés par son bassiste Marka. Une immersion musicale dans les folles années 80. Pour ceux qui ont connu cette époque comme pour les autres, un témoignage riche et précieux.

En soutien à l’emploi des danseurs en ce temps de crise, Charleroi danse a débloqué une enveloppe de production et proposé aux danseurs vivant en Belgique francophone de réaliser un “instant artistique” inédit de 3 à 5 minutes, serait produit par le Centre chorégraphique. En quinze jours, pas moins de 40 vidéos ont été réceptionnées et rémunérées. Résultats variés, esthétiques diverses, à découvrir sur le site www.charleroi-danse.be ou sur la chaîne créée pour l’occasion vimeo.com/channels/uninstantartistique M.Ba.





J'écoute tout Beethoven guidé par Musiq'3



Des grandes symphonies aux célèbres sonates et quatuors, en passant par quelques bijoux moins connus, toute l’œuvre de Beethoven est proposée en continu et dans l’ordre chronologique des opus aux auditeurs, dans des versions sélectionnées et présentées par l’équipe de Musiq3. Pour célébrer les 250 ans de la naissance de Beethoven, Musiq3 a en effet lancé sa première webradio baptisée “Beethoven 250”. Accessible via le site de Musiq3 et l’adresse www.rtbf.be/beethoven250. KT