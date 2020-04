J'apprends à dessiner des spécialistes du confinement avec Soledad Bravi

Je rigole avec le "Journal de confinement" de Pierre-Emmanuel Barré

Illustratrice de presse (…) et jeunesse (, entre autres classiques du genre), Soledad Bravi propose un jeu sur son compte Instagram @soledadbravi : “Apprenez à dessiner des spécialistes du confinement”. En quelques explications simples et de son trait caractéristique, elle fait naître sous nos yeux Carlos Ghosn, Titi, l’équipage d’un sous-marin ou encore Robinson Crusoë. Une série didacticomique, invariablement conclue par

C’est parti comme une blague, le samedi 14 mars, premier jour de confinement en France. Au volant de sa voiture, Pierre-Emmanuel Barré enregistre la première entrée de son Journal de confinement, qu'il tient, depuis, avec sa femme et son chien, sur YouTube . Il revient de Marseille, où son spectacle a été annulé, et rentre chez lui. « L’épidémie, c’est avant tout un cauchemar pour l’économie. Regardez ça! Il est 14h, on est samedi, les rues du village sont désertes, tous les commerces sont fermés… Bon en même temps, j’habite dans les Cévennes, c’est comme ça tout le temps. »

Connu surtout pour avoir claqué la porte de l’émission de Nagui La Bande originale sur France Inter en avril 2017, suite à la censure d’une chronique prônant l’abstention entre les deux tours de la présidentielle, Barré porte bien son nom! Pratiquant un humour noir politiquement très incorrect, le trublion nous régale tous les jours d’un nouveau numéro de son Journal de confinement, toujours plus travaillé, toujours plus mis en scène. Consacré au stockage de nourriture et à la cueillette dans la nature, notamment des « tout petits oeufs au plat » (des pâquerettes), le Jour 15 est juste magique. Cela fait du bien de rire en ce moment.

Je regarde de plus près des curieux corps au musée

L’exposition Hyperrealism Sculpture. Ceci n’est pas un corps à la Boverie, à Liège, entamée décembre dernier, ouvre ses portes aux visiteurs virtuels. Ce ne sont pas moins de 44 sculptures d’artistes de premier plan qui forment le parcours ouvert aux spectateurs derrrière leur ordinateur. George Segal, Ron Mueck, Maurizio Cattelan, John de Andrea, Duane Hanson, Berlinde de Bruyckere, Carole A.Feuerman ou encore Paul Mc Carthy s’y exposent dans des oeuvres qui secouent ou qui font rire.

Je participe au festival Quai du Polar, en mode virtuel

Le 31 mars 2019, le 15e festival Quai du Polar annonçait fièrement avoir dépassé pour la première fois de son existence la barre des 100 000 visiteurs. Cette année, le grand rendez-vous littéraire de Lyon, qui devait se tenir du 3 au 5 avril, est contraint à l’édition virtuelle. Les organisateurs se sont résolus à une programmation allégée : expo, remises de prix, Facebook live, playlist et suggestions de films partagées par les auteurs sont à retrouver sur www.quaisdupolar.com. G.S.