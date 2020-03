L’épidémie de Covid-19, qui touche la Terre entière et dans une même temporalité planétaire, induit une masse de changements dans le quotidien de chaque individu.

La situation du confinement, qui nous oblige à repenser le temps et l’espace dans lequel nous évoluons quotidiennement, génère des sentiments inédits et des situations neuves pour l’ensemble de ce que nous sommes.

Et alors que l’équipe de La Libre cherche à vous renseigner, vous lecteurs, de la manière la plus juste sur ce phénomène qui vous impacte, à travers ses articles et dossiers, il nous a semblé bien logique de venir avec une question, cette fois-ci, à votre destination : et vous, comment allez-vous ?

Racontez-nous ce que vous vivez, ce que vous sentez, ce que vous faites aussi. Et parlez-nous des conséquences que vous voyez apparaître dans ce nouvel ordre mondial.

Vos expériences seront partagées chaque jour sur le site de LaLibre.be et dans les pages de votre journal papier.

Prenez soin de vous, et chantez en vous lavant les mains.​