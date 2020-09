Depuis 17 éditions, la fête citoyenne de la Journée sans voiture accueille plus de 70.000 personnes autour du thème du développement durable et d’acteurs de transition, dans un cadre champêtre et familial. Faute de pouvoir accueillir cette année le public dans des conditions habituelles, Bucolic Brussels s’est réinventé pour une édition inédite. Un moment convivial aux airs de nature et de fête bucolique vous attend ce 20 septembre de au cœur du Parc de Bruxelles !

Des talks sur le monde de demain

Sur le Kiosque du Parc, quatre conférenciers experts dans leurs domaines se succèderont autour de différentes thématiques. Olivier de Schutter échangera sur l’urgence climatique, Sylvie Droulans racontera son expérience de vie Zéro Déchet, Luc Schuiten dévoilera les secrets d’une cité végétale et Vincent Flibustier démêlera le vrai du faux de l’actualité COVID. Les conférences sont gratuites mais se font sur réservation obligatoire en ligne (https://www.weezevent.com/les-conferences-gratuites-de-bucolic-brussels)

Un moment convivial en plein air

Un bar éphémère vous accueillera de 10h00 à 19h00 pour un moment convivial en plein air. A la carte, une large sélection de bières artisanales de microbrasseries. L’occasion de déguster des produits du terroir sur une terrasse conviviale installée au cœur du Parc de Bruxelles.

“Notre envie est de retranscrire l’ambiance conviviale de l’événement par des moments de sensibilisation et de détente dans le cadre d’exception du Parc royal.” souligne Samuel Chappel, directeur du festival. Un dimanche sans voiture qui reste donc synonyme de réflexion sur notre mode de vie et sur les alternatives durables pour demain.





Plus d’informations sur l’événement Facebook (https://www.facebook.com/events/323405818881899)