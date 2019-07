3

'Á donner' n'est plus le terme le plus recherché sur 2ememain, voici qui l'a détrôné

Il fait chaud, vous l’aurez remarqué et les prochains jours s’annoncent aussi caniculaires. Avec l'augmentation des températures, la demande en piscines et airco’s augmente drastiquement. Hier, le terme ‘à donner’, un des mots-clés le plus recherché sur le site, s’est vu évincé par le mot-clé 'piscine' devenant le plus populaire sur le site 2ememain , il a été tapé 24.207 fois !