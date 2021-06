La Mustang Mach-E est l’une des voitures les plus captivantes que Ford ait jamais mises sur le marché. Cela est dû en partie à sa technologie particulière. Utiliser votre smartphone comme clé de voiture ? Freiner sans pédale ou modifier les paramètres de conduite en fonction de votre humeur ? Dans ce SUV électrique, tout est possible.

Votre smartphone comme clé

Dans la Ford Mustang Mach-E, votre smartphone se voit enrichi d’une fonction intelligente : vous pouvez l’utiliser comme clé. Phone As A Key est le nom de cette technologie. Grâce au bluetooth, la voiture détecte votre smartphone lorsque vous vous approchez, ce qui vous évite d’avoir à sortir une clé ou un téléphone pour déverrouiller les portes et partir. Si vous vous approchez à moins de dix mètres de la voiture, il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour ouvrir la portière.

Vous avez oublié votre smartphone ou n’avez plus de batterie ? Pas de problème. Sur le montant de la porte, côté conducteur, vous pouvez saisir un code sur un clavier. Sur l’écran tactile à l’intérieur de la voiture, vous entrez un deuxième code pour démarrer le moteur. C’est très pratique lorsque vous voulez faire du jogging ou du kayak sans emporter votre clé ou votre smartphone. Le système de codes offre également des perspectives intéressantes pour l’avenir. Par exemple, pensez à un colis que vous pouvez faire livrer dans votre voiture en donnant le code d’accès au coursier.

La Ford Mustang Mach-E possède une seule clé physique, mais l’application FordPass permet de créer jusqu’à huit profils. Pratique pour partager la Mustang Mach-E avec plusieurs membres de la famille et bénéficier immédiatement des bons réglages individuels (par exemple pour le siège) dès que vous embarquez. La nuit, les lumières s’allument également lorsque la voiture détecte votre smartphone, ce qui vous permet de retrouver facilement la Mustang Mach-E sur le parking. Le fruit d'une mûre réflexion.

Conduire avec une seule pédale

La conduite électrique est innovante à bien des égards. Par exemple, la Mustang Mach-E peut freiner ... sans que vous appuyiez sur la pédale de frein. Le système One Pedal Drive fait que la voiture ralentit automatiquement dès que votre pied quitte la pédale d’accélérateur. Bien sûr, il y a toujours une pédale de frein, mais vous en aurez beaucoup moins besoin que dans une voiture classique. Les plaquettes de frein s’useront donc moins vite. Lors de la décélération, l’énergie cinétique est également récupérée pour augmenter l’autonomie. Une situation gagnant-gagnant.

Active, Whisper et Untamed

Chaque conducteur conduit différemment, en fonction du moment également. Trois modes de conduite – Active, Whisper et Untamed – vous permettent de choisir les réglages qui correspondent à votre humeur. « La Mustang Mach-E nous a donné l’occasion de vraiment personnaliser l’expérience de conduite et de donner aux conducteurs exactement ce qu’ils veulent, en fonction de ce qu’ils ressentent chaque jour. La voiture devient un compagnon qui vous répond », explique Matthias Tonn, Mustang Mach-E Chief Programme Engineer pour l’Europe.

Selon le mode de conduite, le bruit du moteur, l’éclairage d’ambiance et la réactivité de la Mustang Mach-E diffèrent. Le mode « Active » est le choix idéal pour une utilisation quotidienne. Un doux éclairage bleu baigne l’intérieur tandis que le tableau de bord dynamique consomme le moins d’énergie possible. Le mode « Whisper » est la manière la plus relaxante de conduire la Mustang Mach-E. La réponse à l’accélérateur est plus douce et le bruit est plus réduit encore.

Vous appréciez un peu plus de réactivité de la part de la Mustang Mach-E ? Dans ce cas, sélectionnez le mode « Untamed ». La direction est plus réactive, la réponse à l’accélérateur est plus vive et, en tant que conducteur, vous avez même la sensation de rétrograder en décélération. Ce mode de conduite simule le son d’un moteur à essence pour souligner la sportivité et colore l’intérieur en orange. Ou comment la technologie s’adapte à l’homme.

La Ford Mustang Mach-E a encore bien d’autres technologies dans sa manche. Découvrez dès maintenant ce SUV purement électrique.