Cette vidéo YouTube de 55 secondes et datant de 2007 vient d'être vendue... 761.000 dollars

MagazineVidéo

AFP

"Charlie a mordu mon doigt!": en 2007, une famille filme une scène innocente entre frères, sans se douter que la vidéo deviendrait l'une des plus regardées d'internet, et que 14 ans plus tard, les collectionneurs de "NFT" se l'arracheraient pour près de 761.000 dollars.