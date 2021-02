Arrêtez-vous une minute, et quel que soit l’endroit où vous vous trouvez en entamant cette lecture, levez les yeux une minute, et contemplez le monde qui vous entoure. Combien de personnes portent des lunettes autour de vous ? Regardez-vous, vous-même, ce décor à travers des culs de bouteille ? Les lunettes, bon nombre en portent, des boutiques existent à tous les coins de rue, qui vendent une paire de binocles comme on cherche à vous en vendre à peu près partout à l’heure actuelle. Fonction de la mode. Jetable. Et le moins cher possible. Une gratuite pour une offerte (ce qui est toujours louche). Et cet unique critère de choix : homme ou femme.